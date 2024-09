Íñigo y Aitor Córdoba llevan dando patadas a un balón desde muy pequeños, pero nunca antes habían coincidido sobre el césped vistiendo la misma camiseta. Íñigo entró en Lezama en edad infantil y estuvo en el Athletic hasta llegar al primer equipo, mientras que Aitor siguió su propio camino hasta hacerse profesional en el Leoia. El destino ha querido que compartan vestuario por primera vez en el Burgos CF y están encantados. Iñigo, tres años menor que su hermano, se sienta con Diario de Burgos para hablar sobre su fichaje, sus primeras semanas en el club y lo que espera de las dos temporadas que ha firmado a las orillas del Arlanzón.

¿Cómo se fraguó su fichaje por el Burgos CF?

Acabé mi contrato en Holanda y tenía dudas de si vivir otra experiencia por allí o venir más cerca de casa. Entonces, se me abrió la puerta del Burgos, la oportunidad de jugar con mi hermano, que para mí es algo único y difícil de conseguir, y me pareció muy interesante desde el momento en el que se planteó.

¿Le contacta el Burgos?

Vine a pasar unos días de vacaciones para disfrutar de mi sobrino y de la familia en verano y aproveché que estaban interesados en contactar conmigo para acercarme a hablar con el club. Me reuní con Bolo y con Michu y la verdad que fue una conversación muy grata. A raíz de ahí, nos pusimos en contacto y lo cerramos en unos días.

Bolo me ha hecho sentirme importante desde el primer día"

¿Qué proyecto le venden para convencerle?

A mí me apetecía volver a estar cerca de casa y compartir esta experiencia con mi hermano. Además, la categoría es muy chula y competitiva. Como proyecto, he seguido al Burgos en los últimos seis años a raíz del fichaje de Aitor, he venido mucho a El Plantío y es un club que lleva haciendo las cosas bien en los últimos años, siendo estable en Segunda División. Me pareció una opción muy interesante.

¿Lo ve como un trampolín para volver al Athletic Club o a Primera División?

Soy partidario de vivir el presente y disfrutarlo. No soy una persona que piense en el futuro. Cuando salí al extranjero, quería vivir una experiencia allí sin mirar más allá. A día de hoy, estoy encantado aquí, con mi hermano, no sé dónde estaré en unos años. No tiene mucho sentido mirar más allá. Estar aquí es una oportunidad única y la quiero disfrutar.

A pesar de no haber hecho gran parte de la pretemporada, ha participado en los cinco partidos ligueros. La confianza de Bolo como jugador es total...

Desde el día uno me hizo sentir importante y me demostró que de verdad contaban conmigo. Para mí eso es una de las cosas que me hizo decantarme por venir aquí. Me pide que sea agresivo y ofensivo en ataque, que corra a la espalda, movimientos de ruptura, sacar centros, llegar al área... lo que pide a los extremos.

A día de hoy, estoy encantado aquí, con mi hermano, no sé dónde estaré en unos años. No pienso en el futuro"

Cada vez va cogiendo más ritmo y la pasada jornada dio la victoria al equipo en el campo del Huesca, ¿cómo se va encontrando físicamente?

Es diferente adaptarte a un club por mucho que hayas entrenado por tu cuenta. El ritmo de juego, coger los mecanismos..., pero el grupo es muy bueno y te hace las cosas más fáciles. Cada día me encuentro mejor.

Habla del grupo, ¿quién le ha sorprendido más?

Todos, no me gusta remarcar a nadie. El grupo me ha sorprendido muy para bien. Es una maravilla cómo acogen a la gente nueva. Me ha sorprendido la forma en la que gestiona mi hermano el vestuario como capitán.

¿Por qué?, ¿es muy diferente el Aitor de casa al del vestuario?

No, no es muy diferente. Es una persona muy seria, muy trabajadora y muy respetuosa, pero ver cómo un vestuario le respeta tanto la verdad que me ha sorprendido. Llevo jugando al fútbol 10 años y he estado con muchísimos capitanes, pero ver cómo respetan a mi hermano de esta forma me ha llamado la atención y me hace ver que hará algo bien para ser así de respetado.

Estuve unos días de vacaciones viendo a la familia y me reuní con Bolo y con Michu. A raíz de ahí, nos pusimos en contacto y lo cerramos en unos días"

Y el nivel de Segunda División, ¿también le ha sorprendido?

Ya había jugado en esta categoría hace unos cuantos años con el Bilbao Athletic. Sé que en España hay muchísima calidad y que es una categoría muy competitiva. También por eso me apetecía volver.

¿Qué posición firma para el Burgos CF al final de la temporada?

No me gusta ponerme metas porque quedan 37 jornadas por delante. Creo que es irreal, muy poco predecible. Estamos haciendo las cosas bien y nos tenemos que centrar en eso. A día de hoy, es muy poco predecible saber dónde vamos a estar al final de la temporada.

¿Se atreve a señalar a un favorito para estar en los puestos de privilegio?

Es una liga súper competitiva, ya se vio la temporada pasada y se ha visto en las cuatro primeras jornadas de esta. Cualquiera puede ganar a cualquiera. El equipo que sea más persistente y más estable será el que consiga estar en las posiciones altas.