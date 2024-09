Aspace incorpora el primer exoesqueleto pediátrico del mundo

Aspace Salamanca incorporó a su servicio de rehabilitación infantil el exoesqueleto pediátrico Atlas 2030, el primer dispositivo del mundo diseñado específicamente para asistir a la marcha de niños con enfermedades neurológicas y neuromusculares que, adaptándose a su cuerpo y gracias a su tecnología, detecta la activación muscular, imita el funcionamiento del músculo natural y permite caminar a pequeños que de otra manera no podrían hacerlo.

Así lo demostró la pequeña Vega, encargada de exhibir este jueves su funcionamiento en el centro que Aspace tiene en la calle Oropéndola de la capital del Tormes. Guiada por su fisioterapeuta, Elena Martín, Vega caminó hasta donde se encontraban ubicados su padres y también se acercó a saludar a su amigo Iván, también entusiasmado. Un momento emocionante que provocó el aplauso de todos los presentes.

Según explicó Martín, en declaraciones recogidas hoy por Ical, la herramienta ofrece a los niños con parálisis cerebral una "experiencia única" porque les permite conectar con todo lo que tienen alrededor, en especial en el entorno educativo. "Pueden trabajar la manipulación, el control de cabeza y de tronco. Es una herramienta más para trabajar nuestros objetivos. Ayuda poco a poco a monitorizar y gracias a la tablet que tiene incorporada, vamos viendo el proceso. Es un avance muy grande para nuestra profesión y estamos encantados de tener lo más de lo más, la última tecnología y creo que los niños se van a beneficiar un montón", señaló.

La llegada de este exoesqueleto a Aspace Salamanca fue posible gracias a la Fundación Nemesio Diez, fundada por Valentín Diez Morodo en honor a su padre, reconocido empresario mexicano originario del municipio de Portilla de la Reyna en la provincia de León. La Fundación Nemesio Diez tiene su área de actuación principalmente en Madrid y éste es el primer proyecto que la Fundación aborda en Castilla y León.

El exoesqueleto

La creadora de Atlas 2030 es Elena García Armada, CEO de Marsi Bionics y una de las científicas más prestigiosas del CSIC e Inventora Europea del Año 2022 por la Oficina Europea de Patentes. Gracias a este innovador invento, cientos de niñas y niños están trabajando la rehabilitación de su marcha logrando importantes beneficios tanto a nivel físico como emocionales y psicológicos al mejorar la capacidad de realizar actividades de la vida diaria y mejorar la autoestima y el bienestar.

Está compuesto por ocho articulaciones activas y ayuda a caminar tanto hacia delante como hacia atrás. Es ajustable a las medidas de cada niño y parametrizable según las características y limitaciones de cada paciente. Puede utilizarse de forma pasiva, generando un patrón de marcha específico y personalizado, o de forma activa utilizando y entrenando la propia fuerza muscular del niño. El marco sobre el que sustenta ofrece estabilidad y soporte al exoesqueleto de manera que ya no es necesario que el terapeuta tenga que sujetar el dispositivo desde atrás mientras camina.

Esto le permite tener libertad para posicionarse en frente del niño y tener las manos libres para interactuar con él, mientras se realizan actividades rehabilitadoras que impliquen el resto del cuerpo para conseguir una rehabilitación global. Por último, Atlas 2030 permite la exploración completa del espacio caminando lo que ofrece a los niños grandes oportunidades de participación e inclusión, así como una elevada motivación.

El director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la empresa Marsi Bionics, Víctor Chacón, destacó que hay "muchos años" de investigación detrás. "Ha sido un largo camino hasta el exosqueleto estuviera a disposición de las familias, que fuera una herramienta útil y eficaz para las pacientes. Me gusta resaltar cómo, aparte del nivel fisioterapéutico, afecta a nivel psicológico. Consigue darles a oportunidad de estar de pie, de jugar, de explorar a ello les supone un plus, les cambia la energía, la fuerza, la forma en la que encara una terapia. Y me alegra mucho", concretó.

Las autoridades

El presidente de Aspace Salamanca, Alberto Martín, quiso agradecer en el acto de presentación a la a la Fundación Nemesio Diez. "Para Aspace es un punto de inflexión importante. Sumar la última teología a nivel mundial en atención es un hito, no solo para la asociación, sino para toda la sociedad salmantina. Es importante incorporar esta tecnología, que uniéndola a las prestaciones y conciertos del estado puede ser un buen tándem y colocar a Salamanca en una provincia en el que se presta un gran servicio para los más pequeños de la casa", manifestó Martín.

A continuación, la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, destacó la importancia del acontecimiento durante el acto de presentación. "En esta provincia tenemos una cantera estupenda para desarrollar proyectos como este, con colaboración entre todas las administraciones y el personal que formamos en nuestras universidades, que puede aportar mucho. Me parece maravilloso lo que se está haciendo y espero que podamos seguir trabando todos juntos", refirió.

Asimismo, Álvaro Muñoz Galindo, director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias de la Junta de Castilla y León hizo un reconocimiento público del esfuerzo y el hito que supone la incorporación e este equipo de alta tecnología médica para los pacientes pediátrico. "Cuando sumamos esfuerzos, multiplicamos los resultados", comentó, mientras anunciaba que en próximas fechas, se incorporarán exoesqueletos similares en los hospitales de Salamanca, Burgos y León. "La tecnología multiplica las posibilidades de que mejore la salud de la población", finalizó.

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, destacó que la ciudad se sitúa como un "referente" en innovación tecnológica que mejora la atención terapéutica y sanitaria para las personas con discapacidad. Así, subrayó la apuesta del Ayuntamiento por el talento en torno a un modelo basado, entre otras materias, en el conocimiento y la industria biosanitaria.

Al mismo tiempo, el alcalde reafirmó el compromiso municipal con las diferentes asociaciones de la ciudad, que se materializan en acciones conjuntas para desarrollar líneas de trabajo que permitan alcanzar diferentes los objetivos en beneficio de sus usuarios. El Ayuntamiento trabaja de forma conjunta con Aspace desde el 2000, año en el que se firmó el primer acuerdo de colaboración entre ambas entidades.