El primer derbi de la temporada está a la vuelta de la esquina. El Silbö San Pablo y el Grupo Ureta Tizona se enfrentarán este domingo en el Coliseum a las 19:00 horas en la primera jornada de la novedosa Copa España, una competición ya oficial en la que habrá tres ausencias casi seguras. La primera es la más sorprendente, ya que se trata del último fichaje del equipo del Coliseum: Keith Stone. El ala-pívot estadounidense parece que no será inscrito después de hablar con el club sobre su rol, que él considera insuficiente. Además, el alero granadino Pablo Almazán no está al cien por cien y tampoco será de la partida. Un problema mucho mayor que el que tiene su vecino, el Tizona, pues no contará con el pívot Abdou Thiam simplemente por unos problemas físicos que lleva arrastrando durante las últimas semanas.

Sin duda, la llegada de Stone por el San Pablo parece no haber sido lo esperado para ninguna de las partes. Tras superar el reconocimiento médico hace poco más de una semana, el jugador de 27 años no parece estar cómodo con su papel dentro del equipo y ya se lo ha comunicado al club, que lógicamente no le inscribirá en la Copa España al ser un torneo oficial y en el que cada plaza extracomunitaria está muy cotizada. Por ello, ambas partes ya se encuentran trabajando en una posible solución antes de que empiece la Primera FEB a finales del mes.

De esta manera, el San Pablo tan solo contará con nueve jugadores -Pablo Almazán no está al cien por cien- de cara al duelo ante el Tizona, lo que le deja un par de vacantes en la plantilla. Una de ellas, además, da la oportunidad al club de fichar a un jugador extracomunitario, ya que Gonzalo Corbalán jugará esta temporada como comunitario. Eso sí, este trámite que se da por hecho desde el club todavía no es oficial.

Thiam. El Grupo Ureta Tizona parece que no podrá contar con uno de sus dos pívots. Abdou Thiam sufre una sobrecarga muscular desde hace una semana que ya le privó de participar en la sesión del pasado viernes con el Grupo Alega Cantabria y que le está obligando a entrenar al margen del grupo.

Al interior senegalés le está pasando factura la exigencia física de estas primeras semanas de pretemporada y Salva Camps no parece que vaya a forzarle restando poco más de 20 días para que arranque la Primera FEB.

Por ello, una solución parece ser que David Böhm cambie de puesto. El checo siempre se ha desempeñado como ala-pívot, pero Camps podría concederle minutos al 'cinco' al ser el único otro interior con esa capacidad.