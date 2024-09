Feijóo llevará al Parlamento este mes una ley de conciliación

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que llevará al Parlamento en este mes de septiembre la gratuidad de las escuelas infantiles en una nueva ley de conciliación. Según ha explicado, esta medida conllevará "una colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas", de forma que financiarán un 50% cada uno.

Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios junto al 'president' de la Generalitat y presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, tras visitar una escuela infantil en Alicante. Les ha acompañado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Ester Muñoz.

El líder del PP ha asegurado que el Gobierno ha "renunciado a legislar" porque "no tiene mayoría en el Congreso" y ha dicho que eso el PP va a "suplirlo". Con ese objetivo, ha anunciado que este mes de septiembre el Grupo Popular presentará una ley de conciliación donde "el pilar esencial será la gratuidad de las escuelas infantiles" para "ayudar a todas las familias".

Colaboración entre Gobierno y CCAA

El líder del PP ha señalado además que el planteamiento del PP es que "el 50% de la financiación" lo "pague el Gobierno de España y el otro 50% las comunidades autónomas", ya que, según ha dicho, hasta ahora los presidentes del PP "lo están implementando con cargo al 100% de sus presupuestos".

"Supone para el Presupuesto General del Estado 2.000 millones de euros, más otros 2.000 de las comunidades autónomas", ha dicho, para añadir que supone "un antes y un después en la libertad y en la gratuidad de las escuelas infantiles". "Es un paso hacia la España que queremos construir, esa España formada y con conocimiento en la que creemos la mayoría de los españoles", ha manifestado.

En esta línea, Feijóo ha destacado que la Generalitat ha dado "un paso que no tiene marcha atrás en la historia de la conciliación" con la aplicación de gratuidad en la educación de 0 a 3 años desde este curso, a pesar de su infrafinanciación autonómica que "padece desde hace muchos años" y el déficit estructural provocado por el actual modelo.

"Conquista social"

Por tanto, ha celebrado la "conquista social" por parte del Consell y ha felicitado tanto a los valencianos como al gobierno de Mazón al ser "el único de España" que ha conseguido implantar la gratuidad en un solo curso. "Es gratificante que los gobiernos autonómicos del cambio están funcionando, aplicando su programa electoral y priorizando las cuestiones que realmente hacen cambiar una sociedad", ha añadido.

Frente a "gobiernos que solo se priorizan a sí mismos", el jefe de la oposición ha defendido que hay otros que "merecen la pena ser llamados como tales" porque anteponen los intereses de los ciudadanos y aprueban medidas que son "realidades tangibles y decisiones meditadas".

Es algo que ha ilustrado con la decisión que adoptó cuando presidía Galicia --"un compromiso personal como presidente del PP y como padre"-- de aplicar la gratuidad en la educación 0-3 años y con el objetivo de las comunidades gobernadas por el PP de implantarla gradualmente.

"La política nacional debería parecerse a la buena política, la que aspira al bienestar de los españoles y no al de unos pocos políticos", ha insistido, ya que ha advertido que "el Gobierno de España está paralizado pero los problemas de los españoles no se detienen". Entre esos problemas ha señalado que la falta de la conciliación es uno de los primeros para las familias.

Feijóo se ha comprometido así a seguir "abordando las urgencias de este país" con medidas como la gratuidad de la educación, ya que de lo contrario no cree que se pueda revertir "una de las más bajas tasas de natalidad" a nivel internacional. "Vamos a hacer un país sólido", ha abundado, y ha prometido "sumar y no dividir a pueblos y territorios".

Un país, ha reivindicado, donde "la escolarización temprana no dependa de la renta" y que "no renuncia al ascensor social" porque "la maternidad no puede ser un hándicap". "No hay Estado del Bienestar sin familiar que lo disfruten, y si el precio de la conciliación es arruinar a la familia eso no es conciliar --ha enfatizado--. La gratuidad no es una opción, debe ser una obligación".

45.000 plazas cubiertas

En su intervención, el 'president' de la Generalitat ha destacado que la aplicación de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en la Comunitat Valenciana se ha iniciado este curso con aproximadamente 72.000 plazas disponibles y 45.000 cubiertas, una cifra que ha augurado que aumentará en los próximos meses.

"Es una de las mayores revoluciones sociales", ha reivindicado tras celebrar que "por fin hay universalidad en la educación en la Comunitat Valenciana y todos los padres tienen la oportunidad de elegir".

Además, Mazón ha resaltado que Feijóo, en su etapa como presidente de Galicia, fue "pionero" al aplicar la educación gratuita en su comunidad de 0 a 3 años, tras lo que él se comprometió a ello en su programa electoral del 28M y, posteriormente, los presidentes 'populares' formalizaron esta promesa en la 'Declaración de Córdoba'. "Poco a poco, las comunidades autónomas del PP van a seguir implantando la gratuidad en la educación", ha aseverado.

Según ha defendido, esta gratuidad supone una "doble libertad" para los padres de elegir centro y de escoger el momento en el que escolarizar a sus hijos, algo que ve fundamental para la conciliación laboral y familiar, para la corresponsabilidad en los hogares y para la estimulación temprana de los alumnos en las aulas.

Como ejemplo, el 'president' ha explicado que en la escuela de Alicante que han visitado este lunes han "visto niños que no tienen ni un año haciendo yoga en inglés o cantando con estimulación cognitiva", algo que ayudará a "la futura competitividad de nuestros hijos".

Por otro lado, ha vuelto a destacar la recuperación de la asignatura de Música en Secundaria en la Comunitat, la implantación de libertad de elección de centro a través del distrito único y el aumento de horas de Matemáticas y Música al "quitar la ideología de las aulas".

Por su parte, el director de la escuela, Ramiro López, ha agradecido a Feijóo y Mazón su "valiente" apuesta por la educación gratuita, que permite que los abuelos estén "encantados de no ser el único recurso que les queda a sus hijos" para conciliar y supone "una bocanada de aire fresco" para centros como el suyo.

"Ha sido esta Conselleria la que nos ha hecho sentir que formamos parte de la solución y que nos situamos junto y no enfrente de la administración", ha manifestado dirigiéndose al conseller de Educación, José Antonio Rovira. Además, ha hecho hincapié en que los centros no son los que están "subvencionados", sino las familias.