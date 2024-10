La pizarra: todos los duelos para entender el clásico

Nunca hay predicciones válidas en un clásico, un partido con vida propia en el que las diferencias menguan y siempre puede suceder lo más insospechado; sin embargo, sí que cada uno de estos duelos tiene unas particularidades según los jugadores disponibles y el momento. Y el primer choque de la 24/25 tendrá muchos puntos clave: casi cualquier detalle puede alterar el resultado final.

De entrada, no hay un favoritismo claro: el Real Madrid partiría con ventaja porque lleva 42 partidos sin perder, porque juega en su estadio (donde no cae en Liga desde el 8 de abril de 2023, 2-3 ante el Villarreal) o porque kilo a kilo tiene bastante mejor plantilla que su gran rival; pero el Barça tiene argumentos muy poderosos para combatir ese favoritismo porque es el líder, porque llega muy crecido tras vapulear al Bayern de Múnich o porque Hansi Flick ha dado con la tecla: asfixia al rival y ataca sin piedad.

Los duelos individuales señalados en la pizarra son muy orientativos, porque puede que Ancelotti opte por un 4/4/2 en ausencia de Rodrygo, frente a la casi completa seguridad de que Flick se mantendrá firme en esa especie de elevadísimo 4/2/1/3, con la defensa bailando sobre la misma raya del centro del campo… lo que el italiano querrá aprovechar para lanzar a los dos mejores 'aprovechadores' de espacios del planeta: Vinícius y Mbappé. Asumir riesgos es la marca de la casa del alemán, de esos técnicos a los que no les importa (relativamente) encajar tres goles mientras él haga cuatro.

Otros actores

Al margen de esos 'cara a cara', muchos otros futbolistas pueden dejar su sello en el clásico. La profundidad de banquillo blanca parece superior, y desde ahí irrumpen jugadores como Brahim, Güler o Modric, a quien Ancelotti ha optado por darle papel de «organizador tras el caos»: el Real Madrid mejora sustancialmente su fútbol con el croata sobre el césped. La ausencia de Toni Kroos ha restado orden, la salida esporádica del balcánico (39 años) se la aporta. El propio Endrick, goleador de grandes citas y momentos, tendría protagonismo en un partido cerrado o de marcador adverso. Ancelotti querrá enfrentar su superioridad física al juego presionante del Barça, por lo que jugadores como Camavinga podría tener un importante protagonismo puntual.

Enfrente, el Barça ha ido recuperando efectivos y lo que eran 'parches puntuales' (Iñigo Martínez o Casadó, por citar dos titulares) se han terminado convirtiendo en líderes sobre el campo, con lo que esa escasez de banquillo ha quedado borrada del mapa. Hasta eso le ha salido bien a un Flick que recupera en la medular a dos piezas fundamentales (y muy peligrosas para el Real Madrid) como Fermín y Olmo: buenos llegadores, grandes peloteros y amigos del gol, encabezan esa 'segunda línea' que tiene tan bien trabajada este Barça que no dejará de tirar y tirar desmarques hacia la portería de Lunin, titular por lesión de Courtois.

Si Flick opta por una alineación similar a la que tumbó al Bayern (4-1), la 'unidad B' tras los titulares incluye otros dos centrocampistas de lujo, Gavi y De Jong, que ya han tenido grandes tardes de gloria ante el Real Madrid: la medular azulgrana tiene 'madera' de sobra para quedarse la parcela ancha… otra cosa es que los blancos la eviten a toda costa: el balón largo a la espalda de los zagueros visitantes será una tónica habitual.

Por último, otra de las paradojas tácticas de este duelo está en que, por primera vez en muchos años, el Barça querrá imponer el ritmo alocado (y alejado del habitual control de los últimos tiempos) que tan bien le iba al Madrid en los clásicos: esta vez serán los blancos quienes busquen más pausa y los azulgrana quienes necesiten 'agitar' el duelo. Lo intentarán desde el mismísimo arranque, pero esta temporada el campeón ha demostrado que las primeras partes están 'de adorno' y las segundas, para volar: en los 14 partidos disputados por el cuadro de Ancelotti este curso, el resultado total de esas primeras mitades es de 5-4 (apenas nueve goles)… y el de las segundas se dispara al 26-7. El Madrid agota y luego mata. Habrá que comprobar si el ejercicio de fútbol a pecho descubierto y sin cuartel de los de Flick tiene 'pilas' para aguantar a un Madrid infalible.

ANCELOTTI > < FLICK

Pocas sorpresas, a priori, en un duelo de grandes estrategas: el italiano disputará su 17º clásico (nueve victorias y siete derrotas hasta la fecha) ante un debutante en este terreno, y entregará la pelota a los azulgrana buscando la velocidad y el desborde de los dos mejores especialistas del planeta, Vinícius y Mbappé; Flick seguirá el manual del mejor Barça en años: presión asfixiante en campo contrario y ataque incesante para el equipo más goleador (33) de las grandes ligas europeas.

RÜDIGER > < LEWANDOWSKI

Desde la lesión de David Alaba y Militao, Antonio Rüdiger se ha convertido en el 'kaiser' de la zaga blanca. En esta Liga, es el líder del Real Madrid en despejes (31) y el zaguero con más minutos. Tendrá enfrente al mejor atacante del presente campeonato: líder en la tabla de goleadores (12), disparos (37) y disparos a puerta (20). Un duelo de altura (1,90 el alemán contra 1,87 del polaco) de viejos conocidos que han chocado en infinidad de ocasiones: Rüdiger (31 años) comenzó su carrera en el Stuttgart en 2011 y Lewandowski (36) en el Lech Poznan en 2008).

MENDY > < YAMAL

Duro hueso el francés (29 años) para una de las sensaciones del campeonato (17). Mendy, que estaba en el banquillo en la exhibición de Lamine en el último España-Francia (2-1), es el defensor más fiable del Madrid cuando le encaran:un 77,8 por ciento de efectividad ante un desafío. Enfrente tendrá al jugador que más regates intenta del campeonato (63, 33 de ellos con éxito) y al atacante cuyas acciones (34) generan más opciones de tiro, que además ha marcado cuatro tantos y dado seis asistencias. El galo apenas realiza faltas en su cometido (cinco en toda la Liga) y tendrá al tercer jugador que más recibe (25) tras Uche (31) y Lo Celso (27).

LUCAS > < RAPHINHA

Tras una primera parte llena de dudas ante el Dortmund (salió en la foto de los dos goles alemanes), Lucas demostró en la segunda mitad que se crece en las grandes citas: marcó el tanto que certificaba la remontada. Con 33 años y apenas 308 minutos en la Liga (una diana), el canterano blanco se enfrenta a un reto mayúsculo:Raphinha, a sus casi 28 años, está firmando la temporada de su vida y ya suma cinco goles y cinco asistencias en el torneo, y el aroma de su 'hat-trick' ante el Bayern de Múnich es poderoso. En Liga, es el segundo que más dispara a puerta (32) tras Lewandowski y, al mismo tiempo, el atacante del Barça con más recuperaciones de balón (37).

TCHOUAMÉNI > < PEDRI

La rotundidad física del francés (1,86, 80 kilos) ante la magia renacida del genio español: un duelo de destrucción y construcción. Tchouaméni (24 años), a pesar de todas las críticas de este curso, es el segundo merengue con más intercepciones (20, tras las 21 de Valverde) y el segundo con más duelos aéreos ganados (18, tras los 20 de Militao). Deberá estar con los cinco sentidos para frenar la mejor versión de Pedri, el futbolista que más pases da del Barça en el último tercio del campo y el que mejor porcentaje tiene en el pase corto (208 de 221) de la plantilla. El canario centraliza todo el juego ofensivo de los culés y decide el ritmo al que se ataca.

BELLINGHAM > < CASADÓ

Duelo de extrema juventud (21 años) entre el genio al que aún se espera y el muchacho que entró 'de urgencia' y ha terminado quedándose el puesto. Bellingham, que a estas alturas de la 23/24 ya llevaba nueve goles y tres asistencias, todavía no ha marcado en la 24/25 y apenas suma dos pases decisivos (esta Liga, solo tres disparos a puerta). Casadó se ha estrenado en la élite por la puerta grande: es el cuarto azulgrana con más recuperaciones (27) a pesar de ser el décimo con más minutos (563 en 8 partidos, seis como titular). Ante el Bayern, fue el que más kilómetros corrió. La diferencia física (1,87 del madridista frente al 1,72 del culé) es importante.

VINÍCIUS > < KOUNDÉ

Quizás el mano a mano más interesante del partido, entre el jugador más desequilibrante de los blancos y (con permiso de los atacantes) el mejor jugador azulgrana de la temporada. 'Vini' (24 años) encabeza la producción ofensiva local con cinco goles y cuatro asistencias, y lidera estadísticas como la de regates intentados (59), metros recorridos con balón (2.942) o acciones en las que el equipo termina disparando a puerta (28). Enfrente tendrá a un Koundé (25 años) que es el mejor culé en regates interceptados (22), bloqueos de tiro (11) y 'tackles' más intercepciones (24):el mejor defensa del curso y el jugador más utilizado por Flick (834 minutos).

VALVERDE > < BALDE

Tras la lesión de Rodrygo ante el Dortmund, el flanco derecho del ataque blanco es una incógnita... aunque es posible que Ancelotti recurra a su 'comodín', Fede Valverde. El uruguayo es el que más minutos juega (850), el que más balones toca (747), el que más balones roba (21 intercepciones y 11 bloqueos), el que más pases da (650) tras los centrales... una pieza fundamental en el mediocampo que podría caer a la banda, donde encontraría a un Balde 'por renacer': con 21 años recién cumplidos, todavía no ha recuperado su mejor versión, aunque ha intervenido en nueve partidos (siete como titular). Curiosamente, es el segundo con más faltas recibidas (20).

MBAPPÉ > < CUBARSÍ

No será un mano a mano 'per se' debido a la movilidad del genio francés, pero cualquier duelo individual que lleve la marca de Mbappé (25 años) será determinante ante los zagueros del Barça: es el primer clásico para el merengue que más dispara (41 veces, 17 a puerta) de la Liga, autor de seis tantos en 757 minutos (nueve partidos). El francés, aún haciéndose a su nueva 'vida' en el Real Madrid, dispondrá de mucho espacio abierto en una zaga que han comandado Íñigo Martínez y Cubarsí, fundamental a la fuerza con apenas 17 años y 277 días: ha jugado los 10 partidos (752 minutos) y es el segundo con más pases completados (695) con una precisión del 93,5 por ciento.