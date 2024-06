Fati reclama un hueco en el Barça

Después de poner rumbo a la Premier League para tratar de encontrar en el Brighton los minutos que en el Barcelona le habría costado obtener, Ansu Fati regresa a la disciplina azulgrana sin haber sido protagonista en el club inglés, pero con la clara intención de aprovechar esta nueva oportunidad para hacerse un hueco en el club de su vida.

«Me fui marcando en el último partido en el Camp Nou y ojalá pudiese hacerlo de nuevo en el primero tras mi regreso. Al final, mi intención es seguir demostrando que puedo aportar muchísimo. Fue un placer jugar para el Brighton, pero ahora estoy de vuelta en mi club y junto a mi familia. La verdad que estoy muy feliz. Soy un jugador de cantera, llevo muchos años aquí y, para mí, jugar para el Barça es mi mayor ilusión», argumentó ayer en una entrevista a un periódico catalán.

El atacante, que debido a sus continuos problemas físicos no ha seguido con la progresión que apuntaba años atrás, ha perdido el sitio en la selección española y no fue convocado para la Eurocopa, pero ahora se encuentra «al 100 por 100». «En estos momentos estoy en forma, trabajando mucho porque siento que uno siempre tiene margen de mejora. Me paso muchas horas en el gimnasio. Hay gente que cree que Ansu Fati vive lesionado y al final pasé dos años sin tener ningún percance físico. He tenido una pequeña dolencia y la gente se queda con eso. El año pasado jugué la temporada completa y no me perdí ningún partido».

Ansu Fati espera impresionar durante la pretemporada al nuevo entrenador de la entidad catalana, Hansi Flick, que llegó en sustitución de XaviHernández y tendrá que tomar decisiones con varios jugadores de su plantilla, con el punta español entre ellos.

«Tuve la oportunidad de conocerle en Brighton, vino un día a visitar el club, pude conocerle, saludarle y darle la mano. Le deseo todo lo mejor. Viene al mejor club del mundo y seguro que le va a ir muy bien», declaró sobre el nuevo inquilino del banquillo del Barça.

El jugador blaugrana también destacó lo «doloroso» que es para él no estar en la Eurocopa, aunque le deseó «todo lo mejor» al conjunto de Luis de la Fuente: «No voy a estar en el torneo y es algo muy doloroso para mí. Este año empecé bien, pero tuve una pequeña lesión y después, por la circunstancia que sea, no pude tener la continuidad que quería. Al final, eso me ha afectado. En cualquier caso, les deseo todo lo mejor y le agradezco al míster porque me dio oportunidades cuando nadie confiaba», sentenció.