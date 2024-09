Patrimonio Nacional ya tiene en su poder el informe encargado a la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid sobre el arbolado del parque del Parral tras paralizar la tala de ejemplares a comienzos de junio por las quejas del Ayuntamiento y la inspección del Seprona de la Guardia Civil. El documento concluye que hay 27 árboles que deben ser retirados por «motivos de seguridad» y, con los 42 que ya se cortaron en primavera, suman un total de 69 ejemplares, lo que supone 38 menos que los contemplados en el proyecto inicial.

Según indicaron fuentes del organismo estatal, los técnicos han analizado el estado de 62 ejemplares mediante estudios y tomografías en 2D y 3D. «Ha sido un estudio exhaustivo que ha seguido las recomendaciones de expertos en arboricultura y diagnóstico de riesgo, así como un criterio conservacionista», apuntaron.

De hecho, los responsables del análisis incrementaron el número de tomografías de 45 a 62 para mejorar la seguridad, manteniendo solo aquellos árboles que cumplieran con los niveles de seguridad tras un trasmocho. Además, en el informe se propone aprovechar algunos troncos huecos para crear 'islas de biodiversidad'. Serán parcelas en las que se colocarán los troncos de manera estratégica para el refugio y la cría de especies como micromamíferos, reptiles y anfibios y se señalizarán con carteles.

El documento concluye con recomendaciones de seguimiento y poda para otra treintena de ejemplares. Patrimonio Nacional remitió ayer el informe al Ayuntamiento para que lo estudie de cara a poder reanudar los trabajos de corta lo antes posible.

Cabe recordar que las obras de remodelación del parque se iniciaron el 21 de mayo con la tala de los árboles, pero ante los escritos de queja remitidos por el Ayuntamiento se optó por paralizar los trabajos el 4 de junio para encargar un nuevo informe técnico.

Mientras se han estado acometiendo otras actuaciones incluidas en el proyecto como el arreglo de los caminos, dado que esta actuación cuenta con fondos europeos que deben justificarse en tiempo y forma. Ahora Patrimonio Nacional confía en que desde el área de Medio Ambiente municipal se analice el documento recibido y las obras puedan tomar ritmo.

De hecho, la Fiscalía de Burgos archivó las diligencias practicadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) en relación a la tala de árboles del Parral. El fiscal concluyó que del informe no podía desprenderse la existencia de indicios de delito medioambiental y, por lo tanto, el procedimiento concluyó en este punto y no se remitió al juez. Ya en su informe el Seprona había puesto de manifiesto que la intervención sobre los árboles no afectó a la fauna ni, mucho menos, a especies protegidas. Es decir, que no se habían producido daños irreparables ni en el entorno ni en los animales.

La institución nacional siempre defendió que los trabajos de corta de 107 árboles de los 1.000 que tiene el parque estaban contemplados en el proyecto que fue consensuado con el Ayuntamiento y basado en un informe realizado por técnicos de la Escuela de Montes de Madrid y en el Plan Director del Parral debido al riesgo de caída que suponían para los usuarios del parque y, además, está previsto plantar 407 árboles y 4.000 arbustos.

La ambiciosa intervención se completará con la mejora de los caminos, la instalación de iluminación led y la renovación del mobiliario urbano. Otra novedad es que El Parral será el primer parque de la ciudad que pueda cerrarse en horario nocturno para garantizar la seguridad y evitar el vandalismo gracias a que se instalarán puertas.

Las obras fueron adjudicadas a la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Valuarte-Foresa con una duración de un año.