Los colegios son los primeros en notar el descenso demográfico que acecha desde hace años a la sociedad. El principal indicador siempre lo ha marcado el proceso de admisión al primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (3 años), en el que se produce una escolarización generalizada a pesar de que esta no es obligatoria hasta el inicio de Primaria (6 años). Hace una década la mitad de los centros de la capital, que suman 40 entre públicos y concertados, recibieron más solicitudes que plazas disponibles en el periodo inicial de acceso, que suele celebrarse entre marzo y abril, mientras que este año la cifra se ha reducido a tan solo cinco, según el último listado de vacantes publicado por la Dirección Provincial de Burgos al abrirse del plazo extraordinario de matrícula para el ejercicio 2024-2025 que finaliza en el mes de septiembre.

Tres colegios públicos y dos concertados figuran sin ninguna vacante ordinaria de tres años en esa relación. Se trata del Fernando de Rojas, el Isabel de Basilea y el Ribera del Vena, que inicialmente disponían de 66 y 44 al ofertar tres líneas el primero y dos los otros dos. Hay que tener en cuenta en este punto que el centro ubicado entre Gamonal y Capiscol presenta esta situación al haberse reducido una unidad debido al insuficiente volumen de solicitudes recibidas en primavera para mantener la tercera, de tal forma que en próximo ejercicio tendrá dos clases por curso cuando comiencen las clases, según informan fuentes de la propia instalación educativa. En lo referente a la escuela concertada, se han quedado sin plazas el Campolara y el Apóstol San Pablo, si bien su número de puestos se ve reducido a tan solo los de una unidad.

El Ribera del Vena es el único que repite en la lista de dotaciones más demandadas, circunstancia que se viene produciendo en los últimos años. No obstante, se quedan fuera, a falta solo de una o dos plazas que se prevén llenar en septiembre, otras que habitualmente lideraban un interés por parte de las familias que no podían atender. Un ejemplo se encuentran en el colegio Jueces de Castilla, que encabezaba las preferencias de escolarización por su programa bilingüe y que presenta dos plazas libres para 3 años. Con una figuran el Juan de Vallejo, Francisco de Vitoria, Aurelio Gómez Escolar o Jesús María, aunque no se puede descartar en el caso de los públicos que se produzca una reducción de unidades como en el Fernando de Rojas. Por el contrario, el Isabel de Basilea, de reciente apertura en sustitución del Marceliano Santamaría, accede al ránking sin perder de vista su ubicación en una zona de expansión demográfica de la capital.

(La información completa, en la edición impresa)