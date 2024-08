Todo a punto en el Burgos CF Femenino

El Burgos CF Femenino ya ha salido a escena. El equipo dirigido por Tania Güemes ha afrontado sus primeros amistosos de la pretemporada con una plantilla que cuenta con 16 jugadoras, a expensas de una última incorporación.

La primera prueba de las blanquinegras fue el triangular disputado el 10 de agosto en Melgar de Fernamental. En él participaron el Athletic Club C y la Real Sociedad B. El Burgos CF acabó en segundo lugar tras perder con las donostiarras (0-1) y empatar contra las vizcaínas (0-0), pero la tanda de penaltis cayó del lado burgalés, lo que permitió obtener esa segunda plaza. El pasado domingo jugaron el último partido hasta el momento, en el que las jugadoras de Tania Güemes vencieron al Salamanca FF (1-2) en tierras charras.

En principio, ayer se iba a disputar el partido contra la SD Eibar B, pero el número de lesiones del conjunto armero ha obligado a suspender el partido. Como remplazo, las burgalesas han jugado hoy contra el CD Bovedana zamorano.

Los dos últimos compromisos de pretemporada serán ambos en Castañares. El primero este domingo frente al Valladolid CF (18:00 horas) y el segundo contra el CD Pradejón riojano el sábado 31 de agosto (18:00 horas).

Tras estos enfrentamientos, lo siguiente para las blanquinegras será el arranque liguero, del cual ya se conocen las fechas. El Burgos CF ha quedado encuadrado en el Grupo II, al igual que el pasado curso. Una gran diferencia para esta próxima temporada van a ser las plazas de ascenso. Los dos primeros clasificados de cada grupo ascenderán de manera directa a la Segunda Federación, mientras que todos los terceros jugarán un play off entre ellos.

La plantilla cuenta con 16 jugadoras actualmente. Las cuatro nuevas jugadoras (Alba Fuentes, Gisela Laynez, Ángela Moreno y Arabia Suárez) han realizado la pretemporada al completo y la última en incorporarse a los entrenamientos ha sido Eva San Isidro. La centrocampista llega procedente del Parquesol y está pendiente de obtener la ficha para poder participar en los encuentros.

A expensas de una última incorporación, Tania Güemes da la plantilla por cerrada y espera poder obtener el mismo o mejor rendimiento que en el curso pasado, en el que las burgalesas acabaron segundas, solo por detrás de la SD Eibar, equipo que ascendió directamente a Segunda Federación.

El equipo de Tania Güemes ya conoce el calendario liguero. La hoja de ruta para el Burgos CF Femenino ya ha salido a la luz. Las blanquinegras, emparejadas en el grupo II de la Tercera Federación por segunda temporada consecutiva, arrancarán el curso liguero el 8 de septiembre en casa frente al Añorga KKE guipuzcoano (horario por confirmar), equipo que la pasada campaña quedó en tercera posición, justo por detrás de las burgalesas, que finalizaran el curso recibiendo al Athletic Club C el fin de semana del 4 de mayo, reciente rival en el triangular disputado en Melgar de Fernamental el pasado 10 de agosto.

De nuevo, el grupo estará compuesto por 16 equipos, de los cuales únicamente el Burgos CF pertenece a Castilla y León. El resto se reparten entre el País Vasco (SD Oyonesa, Athletic Club C, Arratia CD, Añorga KKE, Bizkerre C, Deportivo Alavés B, Oiartzun KE, Tolosa CF y Bilbao Artizarrak FK), Navarra (Osasuna Femenino C, Mulier FCN, CD Oberena y Berriozar CF), La Rioja (UD Logroñés) y Cantabria (Racing de Santander).