Las voces de la desolación

La muerte y la tragedia en forma de DANA se cebó ayer con la Comunidad Valenciana, además de con otras localidades de Castilla-La Mancha y Andalucía tras el paso del mayor desastre natural de la Historia. Fueron cientos los testimonios de personas, amigos, familiares y víctimas que expresaron su desesperación y su sufrimiento, pero también su solidaridad en las redes sociales como consecuencia de la situación de supervivencia que estaban experimentando ante las lluvias torrenciales que cayeron en el sureste del país en las últimas horas.



Desde gritos de angustia a peticiones de ayuda en mitad de un paisaje desolado y caótico que parecía apocalíptico. Muchas de esas voces fueron contestadas y otras muchas eran simple enojo o desesperanza.

Hablé con su hijo la pasada noche, me contó que el agua le llegaba a la cintura y ya no me ha vuelto a contestar"