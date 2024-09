Una comunicación no oficial a la plantilla de Mercedes en Vitoria ha insuflado ánimos en la planta de Lear en Burgos. En un principio, la firma alemana había previsto dejar de fabricar la furgoneta Vito de combustión en 2026, pero ha informado de que lo hará en 2027, con lo que la empresa asentada en Burgos podrá seguir surtiéndole de asientos durante un año más. Tanto UGT como CCOO son cautelosos al respecto, «porque aún no hay nada oficial», pero se trata de una buena noticia para una compañía que hace un año recibió un jarro de agua fría cuando la propia Mercedes concedió a Faurecia -y no a Lear- el contrato para los asientos de la Vito eléctrica que tiene previsto empezar a montar en unos años.

Lear tiene en estos momentos un solo cliente, Mercedes, de manera que la vida de la empresa a partir de 2026 dependía de la consecución de nuevos contratos. Ahora será a partir de 2027. La pérdida del contrato para la Vito eléctrica provocó una tormenta en el seno de la empresa, cuyo comité viene exigiendo desde hace meses el diseño tanto de planes sociales -por si hay que prescindir de personal- como industriales -para garantizar el futuro de la firma-. De hecho este verano a punto ha estado de haber huelga en ARA -una de las compañías que componen Lear, la otra es Ardasa-, pero la dirección y la plantilla salvaron el 'match point' en el último minuto tras el compromiso de la compañía de blindar el empleo hasta 2025.

Hace pocas fechas la multinacional automovilística Stellantis anunció que daría un balón de oxígeno a Lear. Serán cuatro los modelos de coches eléctricos que precisarán las piezas fabricadas por la factoría ubicada en el polígono de Villalonquéjar y comenzarán a producirse a finales de 2026 o principios de 2027. Unos 80 trabajadores serán necesarios para elaborar las piezas.

Será precisamente a finales de 2026 o principios del 2027 cuando entren los nuevos pedidos de la fila de asientos traseros del proyecto Small de Stellantis, multinacional que incluye 14 marcas de coche como Citroën, Opel o Peugeot. Los componentes realizados en alguna de las dos plantas en las que se divide Lear en la capital burgalesa, (Ara y Ardasa) irían a modelos como el Opel Corsa o el Peugeot 207 ambos en sus versiones eléctricas.

Estos vehículos responden a las mismas características en lo que a tamaño se refiere y eso hará que se facilite el proceso productivo, puesto que comparten componentes y estarán incorporados en la misma plataforma. El destino de las piezas que salgan de Villalonquéjar irán a parar a factorías de Zaragoza y Vigo, donde se fabricarán los ejemplares anteriormente citados.

El respiro que dará esta noticia a los trabajadores de Lear durará un mínimo de cinco años a partir de la iniciación de los trabajos. Algo que queda todavía por saber es cuál de las dos plantas será la que asuma esta carga de producción. Entre estas dos sedes suman cerca de 400 trabajadores.