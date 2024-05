Regresan a COSMO los casos de 'Sister Boniface Mysteries'

El próximo 5 de junio a las 22,30 horas COSMO estrena la tercera temporada de Sister Boniface Mysteries, la exitosa serie policiaca protagonizada por la detective más atípica y perspicaz. Esta producción de la BBC, renovada ya por una cuarta temporada, sigue las investigaciones de la peculiar hermana Boniface: monja, conductora de una Vespa y científica forense en la Inglaterra rural de los años 60.

Con un doctorado en bioquímica y un cociente intelectual similar al de Einstein, la hermana Boniface, interpretada por Lorna Watson, es la asesora científica de la policía de Great Slaughter, un lugar afortunadamente ficticio con un grave problema de delincuencia. No en vano, su nombre en inglés significa Gran Matanza.

La hermana Boniface trabaja con el elegante e inconformista inspector Sam Gillespie (Max Brown), el aplicado y riguroso sargento Felix Livingstone (Jerry Iwu) y la joven e inquebrantable agente de policía Peggy Button (Ami Metcalf). Meticulosa y sagaz, Boniface es una experta forense adelantada a su tiempo y cuenta con su propio laboratorio en el convento católico de San Vicente, donde reside. Barro, sangre, veneno o fibras: si existen evidencias, Boniface las encuentra y las analiza.

En los nuevos capítulos, la religiosa investiga la misteriosa muerte de un actor, el macabro asesinato de un fabricante de muñecas y asiste a una convención de ciencia ficción donde el creador de una famosa serie desaparece dejando sólo un charco de sangre. La monja investigadora también se enfrentará a la muerte del recién jubilado dueño de un imperio perfumero, el envenenamiento del director musical de un conocido programa dominical o el asesinato de una estrella del cricket.

El reparto de actores invitados de esta nueva entrega incluye a intérpretes como Miranda Raison (Doctor Who) en el papel de la periodista Ruth Penny, Rupert Vansittart (Gentleman Jack), Siobhan Redmond (Queens of Mystery) y Timothy West (Last Tango in Halifax). Los criminales de Great Slaughter pueden empezar a rezar, pues la fe de la hermana Boniface en la ciencia forense solo rivaliza con su pasión por la investigación.