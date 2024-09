La adecuación a la normativa de los nombramientos de los responsables de los 40 servicios asistenciales del HUBU se ha quedado a medias, ya que cuatro años después de que se iniciara este proceso -muy polémico en Burgos- hay más plazas pendientes de regularización que ya ajustadas a la legislación autonómica: 22 frente a 18, según información de este periódico. Es decir, que en el momento en el que la gerencia debería volver a convocar la plaza para dirigir Cirugía General, la primera en 'adecuarse', y cumplir así con la normativa, hay otras 22 cuyos titulares llevan lustros sin defender su proyecto de gestión ante un tribunal público, que ratifique o acuerde un cambio de rumbo si es que hay más de un candidato para el cargo.

La provisión y remoción de los puestos de libre designación en la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), como son los de jefe de servicio y de unidad, es un procedimiento de tramitación muy detallada; en concreto, en el decreto 73/2009, de 8 de octubre y en la ley 2/2007 del Estatuto jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. En distintos artículos se indica que los puestos de alta dirección, así como los de jefe de servicio y de unidad, «tendrá una duración máxima de cuatro años». Transcurrido este período, debe producirse una «evaluación» por parte de una «comisión de valoración» [un tribunal], abierta a la participación de quien dirigía.

El problema es que rara vez se cumple la normativa, y no solo en el HUBU: hay hospitales de la Comunidad que no han convocado una plaza en años. La gerente del complejo asistencial de la capital, Ana Lucía Fernández, afirmó en el otoño del 2023, que iba a convocar todas las jefaturas de servicio pendientes: 22, con la salvedad de las que tenían responsables muy próximos a la jubilación. Un año después, no ha habido novedad alguna en este sentido y, de hecho, en los dos servicios cuyos titulares dimitieron el pasado julio por discrepancias con la gestión del personal y las comisiones de servicio, Endocrinología y Medicina Interna, no se ha nombrado sustituto. Y en sendos casos se trata de plazas pendientes de regularización desde hace más de los cuatro años que determina la ley. Es más, el exjefe de Medicina Interna, Luis Buzón, fue nombrado con carácter de «urgencia y provisional» a comienzos de marzo del 2020, justo al comienzo de la pandemia, dado que es experto en enfermedades infecciosas, entre otras materias. Y la plaza sigue pendiente de convocatoria.

Arbitrariedad. El inconcluso proceso de 'adecuación' lo inició el predecesor de Fernández, José María Romo -hoy concejal por el PSOE en el Ayuntamiento-, con gran estrépito. Y no por el fondo, sino por la forma. Primero, porque optó por valorar con 5 puntos sobre 100 el currículo de los aspirantes a dirigir las dos primeras jefaturas convocadas: Cirugía General, en agosto del 2020, en plena pandemia, y Rehabilitación, en diciembre del 2020, cuando el HUBU todavía rebosaba de pacientes ingresados por covid y la vacunación no había empezado. La segunda causa de polémica fue la composición de los tribunales, que no se ajustaba a la normativa y el Colegio de Médicos acabó por denunciar a Sacyl en el juzgado por esta razón, pero como el HUBU lo corrigió a tiempo, el Combu perdió el juicio. La tercera causa de malestar fue más subjetiva, quizá, pero sin duda la que más hondo caló: el orden de convocatoria de las plazas.

Los entonces jefes de servicio criticaban que no se seguía un criterio objetivo, sino arbitrario y más personal que profesional: jefaturas cubiertas con nombramientos provisionales por dimisión o renuncia no fueron las primeras en convocarse (Traumatología, Digestivo o Medicina Interna, por ejemplo, las tres sin regularizar todavía hoy) y otras con jefes que sí habían defendido en años previos un proyecto de gestión y sin aparente urgencia sí salieron (Oftalmología y Ginecología, por citar dos casos).

Así, la polémica regulación se ha frenado tras Cirugía General, Rehabilitación, Radiodiagnóstico, Ginecología, Anestesiología, Oncología Médica, Cirugía Plástica, Psiquiatría, Oftalmología, Cardiología, Nefrología, Neurocirugía, Microbiología, Radiofísica, Anatomía Patológica, Medicina Intensiva (UCI), Hematología y Neurofisiología.