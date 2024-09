Marta Fernández ha estado esta mañana en Villadiego para inaugurar las piscinas que llevan su nombre y ha hecho balance de su participación en los Juegos Paralímpicos de París. La nadadora burgalesa no ha dudado en decir que "en enero hubiera firmado regresar con tres medallas" y ha comentado que, después de unas merecidas vacaciones, pondrá su mirada en Los Ángeles 2028.

Además, de su experiencia en París destacó la posibilidad de vivirlo con su familia y en estadios llenos hasta la bandera, algo que no sucedió en Tokio por culpa de la pandemia: "Tokio fue muy chulo, pero la espinita fue que mi familia y mi entrenador no estaban allí y no había público. Yo no sabía lo que era competir con 17.000 espectadores en las gradas. Es una pasada".