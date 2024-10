El Partido Popular de Burgos ha valorado esta mañana el anteproyecto de presupuestos para 2025 presentado la semana pasada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del que han destacado el esfuerzo inversor y el hecho de que se trata "del más alto de la historia de Castilla y León". "Es razonable, realista y fruto del diálogo con la sociedad de la región", subrayó la procuradora Lorena de la Fuente, quien, junto a sus compañeros Inmaculada Ranedo y Emilio Berzosa, exigió "responsabilidad" a la oposición, en concreto al PSOE y a VOX, para que puedan salir adelante dichas cuentas.

Ranedo reconoció que el cambio en las circunstancias políticas de la Comunidad, con la salida del Gobierno de la formación de Abascal, propicia que exista una mayor dificultad en su aprobación. "Esperanzas no hay muchas", admitió, no sin antes recordar que Mañueco "ha tendido la mano a todos los grupos políticos". En este sentido, Berzosa se refirió a Vox, al que instó a "pensar en esta tierra y no en hacer lo diga Madrid", mientras que el PP a los socialistas a que "tengan altura de miras y se olviden de su debacle interna", en palabras de Ranedo.

En cuanto a la provincia de Burgos, destacaron que la previsión del Gobierno regional supone un incremento de las inversiones del 34,5% hasta computarse 143,4 millones de euros, con el nuevo hospital de Aranda de Duero a la cabeza de las partidas. En la misma línea, se detuvieron en el descenso de la fiscalidad en 116,8 millones, que supondrá "que 83.000 los burgaleses puedan disponer de ese dinero en sus bolsillos".