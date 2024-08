Dani Arce ha conquistado la décima plaza en la final del 3.000 obstáculos de los Juegos Olímpicos de París con un tiempo de 8.13.80 minutos. El atleta burgalés dio la cara en una prueba dominada por los africanos y que tuvo como ganador al gran favorito, el marroquí Soufiane El Bakkali.

Tras la prueba, Arce lamentó que no fuera una carrera muy limpia, pero se mostró satisfecho por haber llegado tan lejos y agradeció el apoyo a su círculo más cercano: "Es mi mejor resultado de siempre. Décimo olímpico. ¡No me imagina jamás estar aquí! He dado todo lo que tenía. Quiero agradecer a Cardeñadijo, a Burgos y a todos los que me apoyan pase lo que pase".