Lucas defiende la importante antelación de la Junta en la PAU

La consejera de Educación, Rocío Lucas, defendió hoy la "importante antelación" de la Junta para publicar los criterios de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), después de que el Gobierno publicase el Real Decreto Estatal Básico a finales de julio, de la que deriva ahora esta nueva prueba, que pretende ser "lo más homogénea posible" entre las comunidades del PP y que los alumnos y profesores "sepan cuál va a ser el contenido común entre ellas", para avanzar, dijo, hacia esa prueba "única que esperemos que con el tiempo se logre". "Pero mientras tanto pretendemos que haya homogeneidad y uniformidad entre todos los alumnos de Castilla y León y estas regiones de España", apuntó.

Minutos antes de abrir la cuarta edición de FP Talks de la Fundación Empresa Familiar, la consejera insistió en que estos cambios en la PAU "derivan" de una norma estatal básica por "primera vez", y recordó que la competencia es "exclusiva del Estado con un real decreto genérico y amplio que, con esa estructura, permitía que existieran 17 modelos cada vez más diferentes a los que actuales". "Lo que hicimos las comunidades gobernadas por el PP es ponernos de acuerdo en aspectos trascendentales para homogeneizar la prueba: criterios de corrección, matrices, estructura de examen y fechas de ejercicios", comentó Lucas, quien reiteró que se celebrará los días 3, 4 y 5 de junio.

Además, la medida cuenta con el "consenso" con las cuatro universidades públicas, en el marco de "ir hacia la igualdad", como también pretende que sea la misma prueba en todo el territorio nacional". Por tanto, añadió, "cuanto más se vaya acercando a homogenizar la prueba, será más positivo y muy bueno para los alumnos de Castilla y León". Al respecto, insistió en que los criterios están publicado, son más de 130 páginas de 11 asignaturas.

Rocío Lucas sostuvo que la decisión de acordar las matrices se debe a que los currículos eran "diferentes porque cada comunidad tenía uno diferente". Con este acuerdo se toma el "común denominador" que tienen todas ellas, dado que hay autonomías que "estudian la prehistoria, pero otras no, y por tanto en la matriz de historia no entra la prehistoria porque no todas la estudian en ese curso". "Es que cuando les digo que había 17 modelos, es que realmente había 17 modelos que no se parecían prácticamente nada uno a otro. Y me parece que esa es una de las situaciones más injustas en la que el Gobierno ha hecho dejación de funciones", sentenció.

También avanzó que se proporcionará un modelo de examen a los centros "en estos días" y recordó que en los últimos años se ha entregado en febrero, con lo que defendió el tiempo existente para explicar la materia a los alumnos.