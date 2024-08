Durante los últimos tiempos la ciudad delEbro ha conseguido atraer nuevas empresas, ha ganado población tras un impresionante bajón en la década de 2010 y también ha logrado disminuir su tasa de paro hasta situarla por debajo del 10%. Sin embargo, no todas las estadísticas relativas a la evolución socioeconómica de Miranda resultan tan positivas, ya que el número de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social ha disminuido si se comparan los últimos datos disponibles, relativos al cierre del mes de junio. En esas fechas de 2023 el municipio contaba con más de 10.200 afiliados mientras que a esas alturas del presente ejercicio el dato ha superado por poco los 10.160, lo que supone la cuarta menor cifra en ese periodo desde 2004.

La comparación por años de Miranda arroja un resultado negativo de por sí, pero su balance resulta aún más llamativo si se compara con otros municipios de la provincia de Burgos. En particular, Aranda de Duero ha superado la barrera de los 15.200 afiliados a la Seguridad Social durante los últimos días del mes de junio de 2024. Es decir, en la principal localidad de la Ribera hay hasta 5.000 personas más que se encuentran empleadas que en la ciudad del Ebro.

Desde la delegación local de Comisiones Obreras (CCOO) consideran que «la explicación más viable para las cifras que tiene Miranda es que, al ser una zona que tiene regiones limítrofes, hay un número importante de personas que trabajan en lugares de Álava, como ocurre con los polígonos de Berantevilla, Rivabellosa o Lantarón». En esos términos se expresa la secretaria comarcal del sindicato,María Ruiz, quien añade que «además hay que sumar aquellos que van hasta sitios de La Rioja como Logroño o Haro, y en menos cantidad, los que se desplazan a la zona de Briviesca y Pancorbo».

Pese a que en CCOO no ven tan preocupantes las estadísticas de afiliados a la Seguridad Social y reconocen que «con carácter general las cifras del paro han bajado», la secretaria del sindicato en Miranda aclara que en realidad «el empleo sigue siendo muy estacional y precario». Según la experiencia de Ruiz, en la actualidad el sector que más ayuda a generar puestos de trabajo «es el de las administraciones públicas, porque están acudiendo al Ecyl para buscar todos los recursos humanos que no logran traer con sus bolsas de empleo para lugares como el albergue, las residencias o los colegios».

La secretaria comarcal de CCOO no olvida que otros ámbitos como la hostelería «también ayudan a bajar las cifras del paro», sin embargo, apunta que «aunque no nos guste hablar de ello a veces son empleos precarios». Asimismo, Ruiz incide en que Miranda debe lograr un punto de inflexión para potenciar otros sectores y destaca que «a nivel industrial la ciudad tiene una asignatura pendiente porque necesita una empresa tractora que no sea solo logística, porque Seur, Aldi o TCM ocupan grandes superficies, pero la cantidad de empleo generado no es suficiente y además en número de horas es precario».

Desde su punto de vista, este municipio ha de «contar con ese tipo de puestos de la logística», pero sin obviar que «hace falta abrir el abanico y si se consiguiera una empresa manufacturera nueva estaría muy bien, ya que en la actualidad se cuenta principalmente con Azucarera u otras como Coral y TecnyFarma».