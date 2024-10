Comienza la cuenta atrás de Rafa Nadal

El Six Kings Slam reúne a partir de hoy a las mejores raquetas del circuito, a los representantes aún vigentes del 'Big Three', Novak Djokovic y Rafa Nadal; a sus herederos, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz y, en menor medida, Holger Rune; y a Daniil Medvedev, el representante más solvente de la generación intermedia.

Es esta exhibición que se disputará en Riad hasta el domingo el único evento que va a jugar Nadal antes de la Copa Davis, donde ha fijado su adiós profesional. Hasta entonces, el ganador de 22 Grand Slam saltará a la pista solo aquí, en Arabia Saudí. Un acontecimiento plagado de alicientes deportivos y, sobre todo, económicos. Cada uno de los seis jugadores tiene asegurado un montante de un millón y medio de dólares. El ganador se embolsará seis, una cifra sin precedentes en este deporte.

Nadal y Djokovic acceden directamente a las semifinales del campeonato que comienza hoy, con los duelos entre Alcaraz y Rune (no antes de las 20,00 horas / DAZN) y el de Medvedev y Sinner (no antes de las 18,30 horas / DAZN).

Un cara a cara español apunta en semifinales. Si el murciano supera a Rune jugará contra Nadal mañana. Djokovic se medirá al que gane del choque entre el italiano, 'número uno' del mundo, y Medvedev.

El viernes se tomará como una jornada de descanso y el sábado se disputará la final entre los vencedores de semifinales. Puede darse el caso de que Riad contemple un nuevo capítulo, el último ya, entre los dos jugadores con más títulos 'grandes' de la historia del tenis: Nadal, con 22, y Djokovic, con 24.

«Seis reyes, un trono» reza el lema del torneo, apoyado en un anuncio televisivo espectacular como parte del recorrido y del intento de Arabia Saudí de profundizar en el mundo del deporte. El evento, con los nombres más llamativos del circuito y cuatro de los mejores jugadores de la actualidad en la ATP, es un reclamo más a la Liga Profesional Saudí, que cada temporada incorpora a nuevas estrellas, o en el golf, con la creación de un circuito propio.

El tenis es otro gran objetivo, como demuestra el acuerdo con la ATP para formar parte de los patrocinadores o la autoría adquirida en la organización de las Finales WTA.

El Six Kings Slam no reparte puntos para la clasificación mundial, ni va a ilustrar el palmarés de los participantes, pero demuestra el músculo económico saudí, que premia a los asistentes con cantidades impensables para cualquier evento profesional.

Penúltima parada

El adiós anunciado oficialmente por Nadal acrecienta el interés del espectáculo de Riad. Será la penúltima vez que el balear salte a una cancha y se enfrente a cualquiera de estos jugadores. Un mes después del Six Kings Slam será la fase final de la Copa Davis, el momento fijado por el ganador de 22 Grand Slam para colgar la raqueta a sus 38 años. A no ser que, entretanto, decida disputar algún torneo, opción que de momento no se contempla, el balear saltará directamente de Riad a Málaga, por lo que inicia la cuenta atrás para su adiós en esta exhibición.