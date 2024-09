'Gran mujer y matriarca, fuerte, alegre, trabajadora, buena conversadora y con mucho carácter. Amante del julepe y de la brisca, como buena rachela y maciza'. Estas palabras, que destilan sinceridad y respeto, enmarcan la foto de una mujer, vestida de negro, con el pelo tirante peinado hacia atrás, el gesto serio y una piel ajada por el sol pero aún tersa y bella. El retrato reposa sobre una silla de madera y mimbre, que podría ser la suya, la del pueblo. La silla y también la abuela. Porque nada más fácil que reconocer a la abuela propia en esa foto de Damiana Aldecoa Ortiz. O en la definición. O en ambas.

«Hemos conocido a todas, a las costureras, a la panadera, a la partera...», afirman al unísono las hermanas Sancho, María José y Mari Carmen, que vuelven cada verano al pueblo en el que nacieron. Su abuela fue la tripera (para los embutidos) de Covarrubias. «Teníamos una foto muy bonita de ella, podíamos haberla sacado», comentan, pero sin ningún tipo de envidia.«Todas las que han puesto se lo merecen, todas», exclaman, al paso por otra de las bellas calles, que con este homenaje a las mujeres que otrora las habitaron se cargan de emoción y sentimiento. Aunque se marcharon jóvenes a Pamplona, recuerdan perfectamente esos rostros que hoy salen a la puerta de casa para saludar el visitante y a reivindicar el protagonismo que quizás la vida les negó.

El zapato blanco de Goya, los pinceles de Carmen Ortiz de Elguea, los ramos de Amancia o la sonrisa franca de Flor (Chicha)... A todas les unen las flores que Pepa Renes ha colgado en dinteles y balcones de las casas de Covarrubias, que desde ayer acoge orgullosa la sexta edición del Festival Internacional de Mujeres Creadoras, con más de 40 propuestas artísticas, el 80% gratuitas, y las entradas agotadas para la carpa del Piélago en la que los suizos Nicole&Martin escenificarán cuentos de los hermanos Grimm. «Todo lo que antes era/ya no/ ya pasó», susurran, mientras tocan el chelo y el acordeón.

Las mujeres que habitan o habitaron estas casas de Covarrubias muestran al exterior su alma. - Foto: Alberto Rodrigo

Desde ese mismo escenario, la directora Cristina Izquierdo reparte los papeles a la multitud de asistentes a la inauguración y logra que todos se sientan protagonistas, desde las abuelas hasta el subdelegado del Gobierno, la única autoridad que se arranca descalzarse para subir a la pista. Y tan a gusto está que pone voz de circo y poco le falta para arrancarse a recitar el monólogo de Segismundo, aunque como esto no va de sueños, termina por alabar que la capacidad de crear la tengan las mujeres en el mundo rural y que este festival no se mueva de aquí. «¡A cuánta gente no habré recomendado estos años que venga a Covarrubias!», confiesa De la Fuente.

Le toma la palabra Óscar Izcara, presidente de Agalsa, que cita a Delibes. «La cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades», apunta para resaltar la «cohesión social» y el «trabajo duro» que todo el pueblo realiza en el evento.

Inés Sanz, de Puentedura, se casó hace 54 años con uno de Covarrubias y durante 40 trabajó duro en el Café Chumi. Ahora disfruta de los dos pueblos y evoca los recuerdos, canciones y anécdotas vinculadas al puente de su localidad natal, donde el otro día disfrutaron dentro de este festival de un espectáculo de reflejos sobre el agua.«Una maravilla».

El alma fuerte y eterna de las rachelas se hace cuento - Foto: Alberto Rodrigo

Porque además de contar cuentos -y muchos, más de 100 horas de grabación ha reunido Cristina Izquierdo en mes y medio de trabajo- las abuelas rachelas han trabajado duro para levantar la que sin duda se ha convertido en la atracción de esta sexta edición, Cuevaroja. También es la más grande de Europa así construida, con 4 metros de diámetro por 80 de largo. «Es extraordinario el poder que tiene el festival de unir a los pueblos en un trabajo colaborativo que en este momento es más importante que nunca para seguir subsistiendo, para seguir peleando contra la despoblación», apunta Izquierdo.

Resulta emocionante entrar en Cuevaroja con las mujeres que han dedicado su tiempo a construirlo y ver qué ellas mismas se emocionan con la belleza del resultado. «¡Es impresionante!». Como el final de un cuento. Colorín, colorado.

Cenicienta tiene 4.000 años y Caperucita se libera sola. El hilo conductor de esta bella historia que han escrito Cristina Izquierdo y sus mujeres creadoras nace de la Casa del Ángel de Covarrubias, donde conoce a Pilar García Carcedo, una investigadora de los cuentos tradicionales por todo el mundo que ha descubierto que Cenicienta cumple 4.000 años, título de su segundo libro, porque existe una primera versión en el antiguo Egipto, y que en las versiones más antiguas Caperucita Roja «es activa y se libera sola», afirma la autora, que también ha escrito Entre brujas y dragones.

Como profesora, trabaja para que sus alumnas recuerden el cuento español de Blancaflor, encandilada con su heróica protagonista, fuerte, contadora y eterna como las abuelas rachelas.

Algunas propuestas:

CUEVAROJA

Instalación. Hoy y mañana, de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30, frente a la Ex-Colegiata.

LE CONTREVENT

Carrusel para niños. De 12 a 14 y de 17.30 a 19.30, en el Huerto de Dios.

MENINA

Teatro itinerante a cargo de 7Bubbles. Mañana, 12.30 h.

SOLO

Marioneta de hilo de Magalí Bondulich (Argentina). Hoy y mañana, en el Arbolario. 12.30, 13.30, 17.30 y 18.30.

LA VOZ SUMERGIDA

Circo acuático en el parque fluvial con María Palma. Hoy, 22 h.

LE PROMESSE DU VIDE

Espectáculo acrobático y musical en el parque fluvial, con Avis de Tempête (Francia). Mañana, 22 h.