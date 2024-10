Los obispos reiteran al Papa su invitación a visitar España

Los obispos españoles han escrito al Papa Francisco para reiterarle su invitación a visitar España, en concreto, Canarias, ante la crisis migratoria que vive el archipiélago.

"Los obispos han escrito de nuevo al Papa recientemente para agradecer esas referencias que ha hecho en sus viajes y su interés de nuevo por poner encima de la mesa, de la opinión pública, su interés en Canarias, entonces, en ese contexto, los obispos le han reiterado la invitación", ha explicado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán.

Así lo ha indicado este martes, en la rueda de prensa posterior a la 268 reunión de la Comisión Permanente, que se celebró los días 26 y 27 de septiembre en la sede de la CEE, en Madrid.

En el escrito enviado al Papa, los obispos españoles también agradecen a Francisco esas "referencias" a Canarias que ha hecho en sus viajes y su "interés" por visibilizar la crisis migratoria.

En todo caso, García Magán ha precisado que aún no tienen "ulteriores especificaciones ni fechas" para esa posible visita del Papa a las islas, ni tampoco tienen más "concreciones" los obispos canarios.

El portavoz de los obispos ha asegurado que la CEE tiene mucho interés y vive con mucha alegría la posibilidad de que el Pontífice visite España y ha afirmado que "no ha habido un encuentro con el Papa en que no se le haya reiterado" ese deseo, por ejemplo, el pasado 30 de mayo cuando fueron el presidente, vicepresidente y portavoz de la Conferencia Episcopal a entrevistarse con el Papa.

"Por supuesto, en ese coloquio de 50 minutos con el Papa pues salió el tema de la visita a España, en concreto a Canarias, y el Papa también a nosotros nos lo dejó abierto", ha concretado.

Según el secretario general de la CEE, esta visita serviría para "poner sobre el tapete" ese "drama trágico de la inmigración" y cómo "el Atlántico también se está convirtiendo en un cementerio", además de para "visibilizar" que la migración "no es un problema" solo de "los estados del sur de Europa --España, Italia, Grecia--" sino que hay que dar una respuesta "coordinada" por "todos los países, por la Unión Europea".

El naufragio en costas de El Hierro, una "tragedia"

Precisamente, sobre el naufragio ocurrido este fin de semana frente a las costas de El Hierro, con "la desaparición de ese número de personas tan significativo", el portavoz de los obispos ha expresado el "dolor" de los prelados por esta "tragedia".

En cuanto a la coordinación para esa posible visita del Papa, García Magán ha precisado que ante "un viaje de esta envergadura" tiene que haber "conversaciones y diálogo" con "el gobierno canario" y "también con el Gobierno nacional", aunque ha insistido en que "todavía no hay ulteriores indicaciones".

Además, ha apuntado que "lo más probable", a su juicio, es que el Papa hiciera "un vuelo directo de Roma a Canarias puesto que él insiste que lo que quiere es visitar Canarias", es decir, sin pasar por la capital, al igual que ha hecho en otros países que ha visitado, como Francia.

Por otro lado, sobre el reciente anuncio del Gobierno, que quiere eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, el secretario general de la CEE ha alertado de que esta medida deja "a un porcentaje no pequeño, grande, de la sociedad española" en "un proceso de indefensión".

Además, ha puntualizado que esta decisión no supone alinearse con la mayoría de países de Europa pues "de 27 países" de la UE "en 21 hay tutela" de este derecho y "solamente en 6 no la hay".

No "fichar" a objetos del aborto

Sobre el protocolo para el registro de objetores de conciencia del aborto que prepara el Ministerio de Sanidad, el obispo ha defendido el "derecho fundamental" a la objeción de conciencia pero ha alertado de que sería "muy grave" que dicho registro sirviera "para tener fichados" y "controlados a esos médicos y esas enfermeras y que luego eso tenga repercusiones en su carrera profesional".

"Eso de señalar, miren la historia bastante reciente de Europa, cuando se han señalado a colectivos o grupos o demás pues luego las consecuencias no han sido muy buenas", ha advertido García Magán.

Preguntado por si la Iglesia debería excomulgar a políticos que defiendan el aborto y que promulguen leyes que vayan en contra de la vida, García Magán ha defendido que "eso está tipificado en el libro sexto del Código de Derecho Canónico" para "todos los que tienen una relación causa-efecto con el aborto, es decir, el médico y las enfermeras que ayuden" pero ha puntualizado que, "con respecto a otros ámbitos no está tipificado". "Lo cual no significa que no deja de ser un pecado pero no es un delito fuera de ese ámbito que está tipificado en el Código de Derecho Canónico", ha matizado.

Además, ha subrayado que "la defensa de la vida humana es un pack" que no se puede "trocear" y ha tachado las cifras de abortos de "gran desgracia en España y en Europa occidental" no solo desde la dimensión "moral" sino también desde el "punto de vista demográfico" pues "Europa va a ese invierno demográfico, que hace falta recambio generacional" y, sin embargo, "no se fomenta y no se ayuda a la natalidad".

En este sentido, ha advertido de que "España es uno de los países pero no solamente con este Gobierno, también con gobiernos anteriores, que menos ayuda a la natalidad tiene de Europa". "Es una desgracia sociológica", ha remarcado.

Sobre Torreciudad, García Magán ha dicho que "el tema está en la Santa Sede" y "habrá que esperar a lo que diga".

En cuanto al caso de las monjas de Belorado, el portavoz de los obispos ha alabado la actitud del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y ha asegurado que tiene "mucha paciencia, más que el santo Job". Según ha destacado, Iceta es como "el padre del hijo pródigo porque les ha dejado los brazos abiertos para que volvieran" pero ha lamentado que "estas hijas pues andan por ahí y no vuelven a la casa a la casa paterna".

Finalmente, preguntado por las terapias de conversión, ha asegurado que "por supuesto son rechazables" porque así lo indicó la Santa Sede.