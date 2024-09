La vida de un artista es compleja. En ocasiones debe dar vueltas y vueltas, conocer ciudades y países, hasta dar con la tecla apropiada y encarrilar su actividad. Bien lo sabe el DJ y productor mirandés Yonatan Molinuevo, quien bajo la firma Voicex ha trabajado en proyectos nacionales como un corto presentado en el Festival de Málaga o la banda sonora del chef Alejandro Serrano, pero en 2023 quería dar un salto en su carrera y buscó un destino fuera de la ciudad delEbro. Un destino lejano. La capital de Alemania, concretamente, donde va «alternando» actuaciones entre clubes de tecno como el Lokschuppen o el Ost.

Según cuenta Molinuevo, Berlín se alzaba como el lugar idóneo para impulsar su carrera porque se trata de un entorno donde «hay más oportunidades» para los DJ's pese a que «haya muchas más personas pinchando» porque la «escena» de esta ciudad «es más underground» y «el caché de los artistas no se mira tanto» a la hora de contratarles para los diferentes eventos. Además, el productor mirandés reconoce que este destino «siempre» le había «llamado la atención» por «la cultura y el arte en general» que se percibe en sus calles. Y es que, según dice, basta con«caminar por las calles» para notar que la capital germana tiene «unas vibraciones diferentes».

La «atmósfera especial» que respira este artista en su nuevo hogar impregna cada rincón. También las salas de conciertos de tecno. No en vano Molinuevo recuerda que «la música allí está muy valorada porque, de hecho, han declarado los clubs patrimonio de la UNESCO». Precisamente, destaca que en Berlín «las fiestas no son como en España», sino que se disponen con «un aire más cultural y se disfrutan de otra manera». Todo ello lo está disfrutando en primera persona, como protagonista de los espectáculos, aunque cuando partió hacia allí no esperaba alcanzar semejante regocijo.

El propio Molinuevo comenta entre risas que allá por el verano de 2023 salió hacia Alemania «con un billete solo de ida para no poder arrepentirme» y llegó «sin nada, sin contactos, solo con la maleta y un ordenador», además de la compañía de un amigo y compañero de profesión que se encontraba en la misma situación. En este sentido, rememora que tardó un poco en «hacer los primeros contactos, porque se consiguen cuanto menos te lo esperas y no cuando sales a buscarlos, sino de forma aleatoria», pero en el momento en el que ya amplió su agenda empezó a actuar en distintos clubs y, «como si fuera una rueda», el listado de conocidos e interesados en descubrir su música creció exponencialmente.

Pero esas oportunidades no solo le están llegando desde Alemania, sino que Molinuevo se encuentra «todo el día haciendo música» y también la exporta hacia su país natal. Como ejemplo de ello, adelanta que a finales de este mes actuará dentro del festivalConejo Loco que se celebrará enToledo y estará «rodeado de grandes artistas» ante los que podrá demostrar todo lo que vale durante una «sesión en directo».