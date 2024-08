Joaquín Panichelli dejó unas sensaciones magníficas en su debut como jugador del Mirandés y selló su gran actuación en Málaga anotando su primer gol como jabato, emulando así a Carlos Martín, Raúl García de Haro o Sergio Camello, que también 'mojaron' en su estreno con la elástica rojilla.

Panichelli llegó cedido por el Alavés a principios de la semana pasada y Alessio Lisci le dio la titularidad en La Rosaleda, a pesar de llevar tan solo un puñado de entrenamientos con el equipo. El delantero argentino respondió a esa confianza sacando a la luz muchas de sus virtudes, entre ellas el olfato goleador. Ayudó mucho al equipo, le dio salida en los momentos complicados, jugó bien de espaldas y demostró instinto de delantero. Marcó un bonito tanto de cabeza tras un centro lateral de Lachuer y pudo haber aumentado su casillero particular de no haber sido por las paradas de Alfonso Herrero. El portero con pasado rojillo despejó un disparo raso en la primera parte y un cabezazo a bocajarro en la segunda, pero no pudo evitar el tanto del argentino justo antes del descanso.

A sus 21 años, Panichelli busca hacerse un hueco en el fútbol profesional y comenzó con buen pie, marcando en su debut y siguiendo los pasos de otros jabatos que acabaron dando el salto a Primera División.

Sin ir más lejos, el estreno como rojillo de Carlos Martín la temporada pasada se saldó con un doblete del madrileño, que este curso está cedido en el Alavés. Sus dos tantos lideraron una cómoda victoria (4-0) ante el Alcorcón en la primera jornada.

Una historia parecida ya se había vivido la campaña anterior con Raúl García de Haro. El ariete catalán, ahora en el Osasuna, perforó la red en el primer encuentro liguero para dar un punto a los pupilos de Joseba Etxeberria contra el Sporting de Gijón.

Remontándose a la temporada 2021/22, Sergio Camello, ahora jugador del Rayo Vallecano y campeón olímpico con la selección española, se estrenó en la jornada 4 contra Las Palmas y encarriló la victoria de los burgaleses (4-2) con un doblete en los 20 primeros minutos.

Ahora, Panichelli toma el relevo goleador del Mirandés con su diana ante el Málaga, aunque tiene ante sí un gran desafío si quiere acercarse al nivel de los otros tres delanteros ya mencionados. Camello acabó la campaña 21/22 con 15 goles, Raúl García de Haro le superó al año siguiente y marcó la friolera de 19, y Carlos Martín cerró el curso pasado con los mismos tantos que Camello. Sin duda, un reto exigente para este joven argentino que quiere convertirse en una de esas promesas que explotan a las orillas del Ebro.