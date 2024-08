Dos pacientes con tarjeta sanitaria en el centro de salud de Huelgas prueban a pedir cita presencial con su médico de familia por un problema de salud no urgente y constatan que tienen hueco en poco menos de 48 horas; otros tres usuarios de ese mismo ambulatorio ubicado en el recinto del antiguo Hospital Militar intentan hacer otro tanto el mismo día -el pasado 22 de julio, en concreto- y comprueban que el asunto por el que desean ver a su especialista de cabecera tiene que esperar tres semanas. Nada más y nada menos que hasta el 12 de agosto. A semejante demora, indicativa de que los galenos en cuestión están de vacaciones y nadie se hace cargo de sus cupos (o, al menos, así lo da a entender la aplicación de la cita previa), solo se acercan en la capital algunas consultas de Comuneros, con plazos de hasta 15 y 16 días naturales para hablar cara a cara con un médico de familia.

El resultado del sondeo realizado por este periódico con cuarenta usuarios de Sacyl no difiere de los obtenidos en ocasiones previas: consultas de los centros de salud de Huelgas y Comuneros registran las demoras más largas de la capital. No así en la provincia, donde hay pacientes que tienen que soportar esperas de hasta cuatro semanas completas. Así sucede, y siempre según comprobación de este periódico, en despachos médicos del centro de salud Aranda Norte: pacientes que trataron de reservar cita presencial el pasado 22 de julio obtuvieron como respuesta que hasta el 19 de agosto no había disponibilidad. «Menos mal que no es nada urgente», apostillaron a este medio las personas afectadas.

Este último ejemplo es el más extremo del muestreo realizado para esta información, en la que también se ha constatado que hay numerosas consultas en las que es posible obtener cita en el plazo que las autoridades sanitarias consideran «razonable» para un problema propio de la asistencia ambulatoria: tres días (72 horas), en los que Sacyl no cuenta sábados y domingos. Ese margen se cumple en el caso de todos los participantes con tarjeta en Las Torres (entre 24 y 48 horas), López Saiz (entre 48 y 72 horas) o San Agustín (entre 24 y 72 horas). Sin embargo, usuarios de este centro de salud de la zona sur coinciden al afirmar que «no es habitual» poder reservar con tanta celeridad.

(Más información, en la edición impresa de este sábado de Diario de Burgos)