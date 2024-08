Los comerciantes del centro de la capital quieren que la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones no repercuta de forma negativa en su actividad económica. No es la primera vez que muestran públicamente su preocupación antes las futuras restricciones al tráfico rodado, si bien en esta ocasión han dado un paso más al presentar formalmente al equipo de Gobierno del Ayuntamiento una propuesta dirigida a facilitar el acceso en coche particular a este entorno a través del aparcamiento gratuito.

La idea parte de la asociación Centro Burgos, que focaliza su atención en el párking del Museo de la Evolución Humana (MEH), concretamente en la segunda plaza del mismo, que permanece cerrada al público salvo en contadísimas ocasiones asociadas a fechas de especial trasiego como la Navidad, la Noche Blanca o el Fin de Semana Cidiano. Este espacio depende de la entidad de promoción ProBurgos, a cuyos responsables se ha planteado el proyecto, abriéndose un debate en el que también participa la Concejalía de Comercio, según confirman fuentes de esta área.

«La puesta en marcha de Burgos Central limitará aún más la entrada al centro, por lo que tenemos que promover los aparcamientos de este entorno como el de la Plaza Mayor, plaza España y el del MEH», explica Belén Marticorena, gerente de la asociación, quien hace referencia a este último y a ese segundo sótano «prácticamente sin uso». Al respecto, detalla que el planteamiento pasa por alcanzar un acuerdo con la sociedad pública que permita a la entidad gremial gestionar ese estacionamiento de manera «ventajosa a través de bonificaciones» con el fin de poder obsequiar al cliente con horas gratis por las compras que realice en el centro.

Esta fórmula no resulta desconocida para la agrupación de empresarios, que mantiene acuerdos similares con los concesionarios de la Plaza Mayor, plaza España y plaza Vega desde hace más de 20 años. Estos consisten en el regalo de vales a los ciudadanos que consuman en establecimientos asociados a la campaña, cerca de 300 en la actualidad y que disponen de una pegatina de identificación del servicio. Cada negocio es libre para establecer las condiciones de ese cheque, tales como el importe mínimo de la venta debido a que los gastos corren por cuenta del comerciante, mientras que el tiempo de aparcamiento obsequiado es de un máximo de 60 minutos.

