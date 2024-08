Esperan dar por controlado el incendio de Alcañices esta tarde

El director técnico de extinción del operativo Infocal de la Junta de Castilla y León, Cesar Ventosa, espera dar "prácticamente por controlado" el incendio forestal que se declaró a las 14.50 horas de ayer domingo en la localidad portuguesa de Angueria y dio el salto a Castilla y León, a Alcañices (Zamora), en torno a las 23.35 horas, con nivel 1 de peligrosidad.

Cesar Ventosa informó de que el incendio "está estabilizado prácticamente sin puntos con llama activa" y se mantiene "el trabajo de consolidación del perímetro, sobre todo del lado más cercano a la frontera española".

En este sentido, precisó que el operativo mantiene trabajo en tierra con maquinaria pesada y trabajo manual sobre cualquier punto caliente. Asimismo, constató que hay presencia "constante" de medios aéreos para "atajar lo antes posible" cualquier reproducción que se pueda producirse.

"La previsión es que a lo largo de la tarde a ver si podemos dar prácticamente por controlado el incendio", dijo, para comentar que hay que superar todavía la "parte peor del día", las horas de máximo calor, con una previsión de que el viento aumentará su velocidad "un poco".

Más datos

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recalcó hoy en Soria que el incendio se encuentra actualmente "totalmente perimetrado y sin llama en Zamora", donde se están realizando trabajos en tierra y descargas aéreas para enfriar la zona afectada y asegurarse de que "con las altas temperaturas del día el incendio no se reproduzca".

Las llamas entraron en la Comunidad "a través de una pavesa que saltó a la zona de Alcañices", según relató Suárez-Quiñones, quien apuntó que "es un incendio que está estabilizado" y que "la previsión es que se pueda dar por controlado en las próximas horas o días".

"Hay que tener en cuenta que tiene un perímetro de 16 kilómetros en Portugal, y por tanto hay mucho que trabajar para enfriar los puntos calientes. Un incendio pasa por tres grados: estabilización cuando ya no hay llama pero está muy caliente y se puede reproducir; darlo por controlado cuando ya no hay llama y los puntos calientes han disminuido; y darlo por extinguido, cuando ha pasado bastante tiempo y se asegura que raíces, tocones y otras cosas que no se ven no presentan peligro de reproducción de las llamas", resumió.

Suárez-Quiñones recalcó que se trata de "un incendio importante" en Portugal en el que la Junta lleva tiempo trabajando en su extinción en coordinación con el país vecino". "Justo hace unos meses habíamos hecho un ejercicio de simulacro en el que Portugal y Castilla y León participaban en sus operativos para coordinarse. En este caso, desde el principio tenemos desplazado a un técnico de la Junta, integrado en el operativo portugués, y numerosos medios, materiales y personales, han estado trabajando con los portugueses", recalcó.