La fuerza de los hechos ha terminado por darles la razón. Los comerciantes del Mercado Norte ya venían desde hace semanas advirtiendo de que no se iba a llevar a tiempo a la fecha fijada por el Ayuntamiento para la apertura del provisional, el 15 de julio, y ya se puede dar por confirmado. «Es del todo imposible», afirmó el presidente de la Asociación de Concesionarios de Mercados Municipales de Burgos, David Herrero, tras la reunión mantenida ayer con el concejal de Comercio, Raúl Martínez.

Y es que solo los concesionarios de dos de los 28 puestos han empezado las obras mientras que la mayoría ha encargado los mostradores o las cámaras y todavía no se las han instalado. A ello se añade que al menos tres todavía no cuentan con el visto bueno por parte del Ayuntamiento al proyecto de reforma que han presentado. «Ya dijimos que hasta últimos del tercer trimestre era imposible. Vamos dando pasos para realizar las obras pero está claro que no se puede hacer el traslado», indicó Carmen de la Calera, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado Norte.

El concejal del área insistía en que «vamos a pelear para que se consiga». «Hay que plantearse una meta. Si no se consigue, habrá que ver la solución o determinación que tomamos», insistió, cuando a todas luces es inviable.

