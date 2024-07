Los centros de salud de Burgos capital sí cierran en verano

Marcha atrás. Si hace poco más de un mes la Gerencia de Atención Primaria tomaba la decisión de mantener durante el verano y hasta final de año las llamadas «medidas especiales» para la «disminución de las listas de espera», lo que popularmente se conocen como peonadas, ahora la situación ha dado un giro de 180 grados de cara al periodo estival ya que la falta de personal obligará a cerrar los centros de salud de la capital burgalesa entre el 15 de julio y, al menos, el 30 de agosto.

El giro en la decisión que afecta a la capital es total ya que no solo se ha cambiado la planificación inicial de un mes para otro. También se modifica la política que se siguió el verano pasado, en la que los doce centros de salud urbanos permanecieron abiertos. En Atención Primaria entienden que la prestación asistencial está garantizada, pero lo cierto es que el servicio no va a poder ser el mismo ya que los ciudadanos no podrán acudir a su centro de salud por las tardes y se verán obligados, en caso de no poder hacerlo por las mañanas, a desplazarse al Punto de Atención Continuada (PAC) del Divino Valles. Dicho de otra manera, serán los profesionales de Urgencias los que soportarán la carga de trabajo que hace un año se asumía en los centros de salud.

La autonomía de Atención Primaria en este asunto es absoluta ya que la Consejería de Sanidad no da directrices sobre la organización del servicio en verano. Lo que hace todos los años la Gerencia es mantener una reunión con los coordinadores de los centros de salud a finales de mayo o a principios de junio y es en ese momento cuando se adopta la decisión para el periodo estival. Y eso es lo que se hizo aunque después se ha cambiado el criterio.

