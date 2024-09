El cáncer es la primera causa de muerte en el mundo. Se calcula que el número de nuevos casos de cáncer en Europa aumentará un 22,5% en las próximas dos décadas. A medida que aumente la incidencia del cáncer, también lo hará la mortalidad por esta enfermedad, que pasará de 9,7 millones de personas en 2022 a 16,6 millones en 2045.

Los empleados de Bristol Myers Squibb no dan la espalda a esta realidad y se unen para pedalear en la 11ª edición del Country 2 Country 4 Cáncer (C2C4C), un evento anual emblemático en el que los empleados de 17 países de la compañía se suben a sus bicicletas del 6 al 23 de septiembre, con el objetivo de impulsar la investigación para lograr el avance en los tratamientos y de mejorar el bienestar de los pacientes con cáncer.

A lo largo de los años, gracias a esta iniciativa ya se han donado casi 3 millones de euros y más de 630 empleados de Bristol Myers Squibb, incluidos los ciclistas de 2024, han participado en Country 2 Country 4 Cáncer hasta la fecha.

Bristol Myers Squibb España y Portugal pedalea contra el cáncer

Riders de España y Portugal

En Europa, el C2C4C se ha convertido ya en una tradición con un propósito muy potente para todos los empleados de la compañía y contará en esta edición con más de 90 empleados que se irán pasando el testigo, durante casi 2.200 kilómetros durante la ruta: Francia, Alemania, España, Suiza y el Reino Unido.

El equipo hispano-portugués se suma también a esta iniciativa y del 15 al 17 de septiembre recorren los más de 360 km de la ruta que conecta España con Francia partiendo desde Girona hasta llegar a Toulouse, donde entregarán el testigo al equipo francés. Los fondos obtenidos se donarán a la Asociación Española contra el Cáncer que lleva años trabajando en la prevención, la sensibilización y la investigación frente al cáncer. A través de este enlace, pueden realizarse las contribuciones.

Sandra Orta, directora general de Bristol Myers Squibb para España y Portugal y participante de esta edición del C2C4Cancer, señala que esta iniciativa "supone un desafío que me está cambiando. Hace unos meses comencé el entrenamiento y debo admitir que no solo ha sido físicamente agotador, sino también emocionalmente intenso. Muchas veces, quise rendirme. Sin embargo, gracias al enorme apoyo de mis compañeros, amigos y mi entrenador, perseveré. Una fuerza interior no me permitió detenerme. Ahora estoy lista para recorrer 300 km en 3 días para apoyar nuestra lucha contra el cáncer. Mi determinación me impulsa a seguir adelante y las personas por las que corro".

"Corro por mi equipo, por los pacientes que sufren de cáncer, por sus familiares, por Alberto, por Vero, por Carmo, por Lucía, por Jasmine, por mi abuelo -a quién perdí cuando tenía 20 años-, y por mi madre, que no deja de fumar y me tiene inquieta", añade Sandra.

Acerca de C2C4C

Durante 11 años ya, los empleados de Bristol Myers Squibb se han unido para demostrar su compromiso con la investigación del cáncer a través de los del Country 2 Country 4 Cancer (Europa), Coast 2 Coast 4 Cancer (Estados Unidos) y Continent 2 Continent 4 Cancer (Japón y América Latina), conocidos como C2C4C.

La tradición comenzó en 2014, cuando un grupo de empleados del departamento de Oncología en Estados Unidos decidió hacer más por las personas afectadas por el cáncer. Esos esfuerzos se ampliaron a Europa en 2016, a Japón en 2021 y a América Latina en 2022.?En EE. UU., Europa, Japón y América Latina, cientos de empleados de más de 30 países participan como voluntarios para entrenar, recaudar fondos y participar en estos épicos recorridos en bicicleta en los que sus kilómetros crean más recuerdos para los pacientes con cáncer y sus seres queridos. Desde su creación, se han donado más de 14 millones de dólares para avanzar en la investigación del cáncer en todo el mundo.