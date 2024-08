Una agónica derrota, adiós de la España de Rudy

La selección española masculina de baloncesto cedió (88-85) este viernes ante la de Canadá en el último partido del 'grupo de la muerte', y quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 pese a rozar una épica remontada contra uno de los favoritos al oro.

Los de Sergio Scariolo necesitaban la victoria para estar en cuartos de final y la explosión de Darío Brizuela (17 puntos) dio fe a un equipo curtido en mil batallas. En un partido muy sufrido, la selección supo de nuevo mantenerse en la pelea para tener sus opciones en el último cuarto pese a ir 14 puntos abajo.

Con suspense y dolor, con tiros libres que se esfumaron y el único triple de RJ Barrett a medio minuto del final, se despidió la 'Familia' en el adiós de Rudy Fernández. Los americanos, que ya apearon a los españoles del pasado Mundial, confirmaron su ambición en Paris 2024, donde van a por el oro que parece reservado a Estados Unidos, con muchas armas además de Shai Gilgeous-Alexander.

España no había hecho cuentas porque no hacía falta, ganar era lo que tocaba, y, por si había alguna duda, Grecia se lo dejó claro en el turno anterior. El todo o nada podía beneficiar a los de Scariolo, ante un rival con menos en juego, pero la calidad canadiense fue poco a poco alejando el objetivo del necesitado.

En el primer tiempo no le salió el partido necesario al campeona de Europa. Ni en defensa ni en ataque se vio la mejor versión de una España que se fue al vestuario con un pobre acierto, llamativo sobre todo el 3 de 19 en triples, y que encajó 30 puntos en el segundo cuarto. Los americanos sí despertaron hasta mandar de 11 (47-36).

Los de Scariolo sudaron desde el primer cuarto para mantener el marcador apretado (12-6), con la defensa rival a un alto nivel y el problema de que no entraba ni una. Abrines abrió la lata del triple y, tras un tapón de Garuba y otro acierto de Llull, España se puso 14-17 arriba. Con todo, el partido era de no parpadear, porque en un momento estaba de nuevo el cuadro americano por delante.

La rotación fue mejor en los europeos, pero la selección española no aprovechó sus rebotes, no supo correr y se estrelló con la defensa de Canadá en un cúmulo de pérdidas. Los de Jordi Fernández encontraron encima los triples y se gustaron con Shai Gilgeous-Alexander y una anotación compartida que no tuvo España.

Los de Scariolo tuvieron chispazos apenas de Willy, lastrado con faltas, o Juancho Hernangómez, pero ni Lorenzo Brown, Santi Aldama o un Rudy Fernández que al final se marchó de sus sextos Juegos sin anotar estuvieron en sus números. Tras el descanso, lo primero para la campeona de Europa fue cortar las canastas fáciles y apretar en defensa, y lo consiguió, pero faltaba meter las propias.

La fe la puso Brizuela

Canadá se alejó en 14 puntos y, pese a los triples de Abrines y Juancho (61-56), los norteamericanos no dudaron. España empezó a ir precipitada a por la remontada y más cuando la empezó a ver de cerca en el inicio del último cuarto. Sin embargo, Rudy se puso a defender sujetando la bandera y Darío Brizuela enchufó cuatro canastas seguidas. Los de Scariolo lo vieron a tiro (68-63).

Al otro lado, el actor secundario inesperado en los canadienses, Andrew Nembhard, siguió también con su racha y España volvió a las pérdidas en un delicado momento. A cinco del final, con otra más de Brizuela y la defensa que tocaba en ese momento, la 'Familia' volvió a apretar (76-71), y más aún a tres del final (80-77) con muy buenos minutos de Jaime Pradilla. España tuvo ataques para empatar o mandar pero Llull y Abrines se dejaron algún tiro libre sin rebote.

Ahí, el triple de Barrett le supo a sentencia a una Canadá que, tras estar 24 años sin Juegos Olímpicos, busca un regreso triunfal. Los de Scariolo mostraron el orgullo y el carácter, pero fue tarde para dar la vuelta a una derrota definitiva, de nuevo fuera del podio olímpico como hace tres años. El 'grupo de la muerte' lo terminó siendo para España, en el adiós profesional de Rudy.