Aval a Mañueco para actuar contra la financiación de Cataluña

Las Cortes de Castilla y León dieron hoy un aval mayoritario a las acciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, frente al pacto "de la vergüenza" de PSC y ERC en materia fiscal y de financiación singular para Cataluña, con la abstención del PSOE, y el apoyo del resto de la cámara, si bien Vox, antiguo socio de los 'populares', les lanzó críticas y les pidió "rectificar" lo que consideró su "doble juego" con los socialistas.

La proposición no de ley del Grupo Popular se aprobó sin ninguna enmienda de la oposición con 49 votos a favor de los 75 registrados, al sumar los de Vox, UPL-Soria YA y Por Ávila, frente a las 26 abstenciones del Grupo Socialista. El debate supuso el estreno del portavoz 'popular' Ricardo Gavilanes, quien tuvo que dar réplica al exvicepresidente Juan García-Gallardo, así como al resto de fuerzas políticas de la cámara en este primer pleno del nuevo curso político, según informa Ical.

En ese sentido, Gavilanes instó a los socialistas de Castilla y León a que sean "valientes" y no "siervos" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les invitó a ponerse del lado de los castellanos y leoneses para que no les vuelvan a "traicionar" con su "silencio cómplice". De esta forma, les exigió que dejaran claro si estaban a favor de la igualdad, la libertad y la solidaridad entre españoles, frente a la "derivas" del líder socialista y sus acuerdos con los independentistas.

El 'popular' pidió el apoyo a las acciones de Fernández Mañueco porque señaló que el acuerdo con ERC es "inadmisible" y un atentado, a su juicio, "clarísimo" contra los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y cohesión territorial. También censuró que el Ejecutivo de Sánchez se considere progresista, mientras pretende beneficiar -dijo- a las comunidades más ricas frente al resto.

Además, alertó de la cesión de impuestos porque va a suponer una "ventaja competitiva" para Cataluña y el desmantelamiento de la Agencia Tributaria y la quiebra absoluta del sistema de financiación actual. También, recordó que Junts ha arrancado al PSOE el compromiso de incluir la cláusula catalana en todos los proyectos de ley.

Por ello, tras la "aberración" de la ley de amnistía, Ricardo Gavilanes pidió al PSOE que no dejen que Sánchez siga atentando contra la igualdad, creando ciudadanos de primera y de segunda y rompiendo el principio de solidaridad. También, despachó las acusaciones de García-Gallardo afeándole que esté "mas preocupado" de "criticar" al PP que las políticas de Sánchez y avisó: "El PP jamás a va a renunciar a defender la igualdad de todos".

Con el PSOE, "ni a la vuelta de la esquina"

El portavoz de Vox y exvicepresidente, Juan García-Gallardo, apoyó la iniciativa popular y consideró que el acuerdo demuestra que no existe un PSOE "bueno", sino uno "corrupto" y "traidor" por lo que insistió en que no cabe la "equidistancia". "Ni agua" al PSOE, con quienes consideró no se puede ir "ni a la vuelta de la esquina". Por ello, censuró lo que calificó de "falta de coherencia" del PP, a quienes recordó sus pactos con el PNV, por llegar a acuerdos con el PSOE mientras convoca manifestaciones contra el Gobierno.

Además, García-Gallardo planteó una enmienda de adición para asegurar la igualdad en materia de impuestos entre españoles, para acabar con las agencias tributarias regionales y para encargar un estudio sobre las consecuencias de la eliminación del sistema de financiación sobre la base de la recentralización.

Debate "maduro"

La socialista Rosa Rubio volvió a decir "alto y claro "que el PSCyL no se ha movido ni un milímetro sobre financiación autonómica y pidió el cumplimiento del acuerdo de Comunidad de abril de 2016 y la corresponsabilidad fiscal, así como de lo recogido en la declaración de Santiago de 2021. Por ello, planteó una enmienda para recoger la postura de Castilla y León, que no fue aceptada por el PP.

Además, demandó un debate "profundo, serio, responsable y maduro" porque a su juicio los intereses de la Comunidad están por encima de los partidistas y acuso al PP de utilizar este asunto para hacer oposición al Gobierno y preguntó a Fernández Mañueco si se reunirá con Sánchez como harán los presidentes de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

El nombre de UPL-Soria YA, el 'leonesista' Luis Mariano Santos apoyó la iniciativa y señaló que están de acuerdo en "lo mollar" por lo "injusto" que se presupone a una financiación diferente para un territorio. No obstante, aseguró que escucha los mismos discursos "insolidarios" desde Madrid y que desde Cataluña, por lo que planteó una enmienda para que no se aplique el acuerdo entre PSC y ERC, ni ningún otro que rompa la igualdad.

En nombre de Unidad Podemos, Pablo Fernández lamentó no haber tenido comunicación con Gavilanes y denunció la "hipocresía" del PP sobre la igualdad y el principio de los que más tienen, más aporten, ya que consideró esto choca contra la política fiscal de la Junta. Además, le dejó el programa electoral del PP Catalán en 2012 que hablaba de financiación "singular" para Cataluña.

Finalmente, el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, aprovechó para pedir "diálogo" al nuevo portavoz 'popular' y presentó la misma enmienda de adición que planteó anteriormente sobre el cálculo "ilegítimo" del cupo vasco ante el compromiso del PP de defender la igualdad de los españoles.