Mañana no tendrá lugar una reunión en las dependencias municipales sobre la clausura de casi 600 panteones del cementerio de Miranda, como se había anunciado por usuarios particulares en las redes sociales. La cita no se celebrará porque, sencillamente, en ningún momento se ha organizado tal convocatoria. El Ayuntamiento desmiente la información publicada por estos afectados y destaca que "por desgracia este no es el primer bulo que se difunde relativo a esta medida".

Así lo manifiesta el edil de Urbanismo y Servicios, Guillermo Ubieto, quien lamenta que "la desinformación, las mentiras y la información manipulada están provocando confusión y dificultando a muchas personas adoptar las medidas necesarias para reformar sus panteones". En este sentido, el concejal resalta que toda convocatoria del Ayuntamiento o de las Concejalías "se anuncian públicamente o mediante notificación" a los afectados, por lo que recomienda "acudir a las fuentes oficiales".

Ubieto además recuerda que todas las semanas, desde que se aprobó el decreto de clausura de estas instalaciones por motivos de seguridad laboral, los técnicos municipales atienden a los afectados bajo cita previa para resolver sus dudas sobre los proyectos de obras que deben realizar.