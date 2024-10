Pasan los días y la escalada bélica no cesa en Oriente Medio. Israel ha intensificado su ofensiva en Líbano tras bombardear la capital, Beirut, y no se descarta una incursión terrestre. La situación, por el momento, no cambia el paso del contingente de las Fuerzas Armadas españolas presentes en este país dentro de la misión FINUL, en la que participan alrededor de una decena de efectivos del Regimiento de Ingenieros 1, con sede en Castrillo del Val. Según indican fuentes de Defensa consultadas, los militares se encuentran bien, tranquilos y por el momento no se prevé una evacuación. Sí se han suspendido las patrullas y se han limitado los ejercicios al mínimo.

El Regimiento de Ingenieros 1 participa desde hace varios años en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), en la que participa España con alrededor de 650 efectivos. Del grupo con base en Castrillo participan alrededor de una decena, si bien se van reemplazando cada pocos meses. Es una de las misiones más numerosas y antiguas del ejército nacional en el extranjero.

Desde 2006, el objetivo es hacer cumplir una resolución de la ONU para que Israel se retirase al sur del Líbano y establecer así la llamada 'Línea Azul'. Los militares españoles mayoritariamente se encuentran en la base 'Miguel de Cervantes', al este del país, aunque también hay tropas en el cuartel de Naquora, bajo liderazgo italiano. Habitualmente realizan patrullas a pie y en vehículo para vigilar la mencionada línea permanentemente. Cabe resaltar que el Regimiento de Ingenieros cuenta con equipos y vehículos especializados, por ejemplo, en la detección de explosivos para evitar ataques a convoyes.

Es precisamente este tipo de maniobras las que se han cancelado temporalmente, según informó hace unos días la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, quien aseguró que el trabajo de los efectivos españoles se ha reducido al «mínimo indispensable». Además, se encuentran en los búnkeres protegidos de los bombardeos que se están produciendo, especialmente tras las explosiones de los 'buscas' y los 'walkie-talkies'.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que los militares burgaleses se encuentran «tranquilos» y, como también manifestó la ministra, «con la moral muy alta». Por el momento, está descartada una evacuación de las tropas que forman parte del contingente, si bien desde la ONU informaron hace unos días que los mandos están preparados para cualquier escenario.

El Regimiento de Ingenieros 1 de Castrillo del Val participa en diferentes misiones internacionales por varios países además de Líbano. Por ejemplo, mantienen su presencia en Mali o Letonia, donde también se han desplegado efectivos de Artillería.