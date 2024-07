Rubén Andrés toma el relevo al frente del CIFP Río Ebro de Natividad Esteban, su «referente» y de la que ha aprendido ese«espíritu luchador» que ha permitido la llegada del grado medio de Informática. Ese es el camino que desea seguir el director, pues quiere ampliar los ciclos sanitarios en el futuro, impulsar la internacionalización y sumar cursos de especialización para dotar a Miranda de la «mejor formación».

¿Cómo ha sido su aterrizaje?

Ha sido de continuidad, porque ya formaba parte del equipo directivo. Es una transición suave porque trabajamos en equipo, también con la anterior directora, Natividad Esteban, durante estos días, a quien estoy muy agradecido por su dedicación y compromiso. Es un referente.

Por tanto, conoce el centro a la perfección.

Sí, llevo seis años aquí, primero de interino y después de funcionario.

¿Qué retos inmediatos encara?

El implantar la nueva formación, que es el grado medio de Sistema Microinformático y el nuevo grupo de Cuidados Auxiliares. Uno de los objetivos también es consolidar el de Mantenimiento Ferroviario, que ya ha titulado una promoción, y es fundamental para Miranda. Eso es inmediato, pero entre los retos está el convertirnos en un referente no solo en FP sino también en cursos de especialización de trabajadores. Otro, es continuar con la internacionalización, tanto de alumnado como de postitulados. Y también es importante un proyecto, dentro de Erasmus Plus, en el que nos concederían una partida para movilidad tanto de alumnado como de profesorado y permitiría continuar con una colaboración con un instituto alemán para intercambios. Además, estamos pendientes de un proyecto de innovación del Ministerio de Educación.

¿En qué consiste ese proyecto?

Implica relaciones con otros centros. Cuenta con una dotación mínima de 50.000 euros para trabajar juntos con los departamentos de Informática, Electricidad yAutomoción.

Han tenido que luchar bastante para tener los nuevos grados...

A priori la Junta no los autorizó, pero gracias al trabajo de la anterior directora se han conseguido.

Sería importante el grado superior de Informática, por la demanda de las empresas»

¿Está preparado para esas 'peleas'?

Tengo la suerte de que desde que entré al centro he estado junto a la directora y con compañeras del equipo directivo. Ellas siempre han tenido el espíritu luchador, de ambición. He aprendido el luchar y trabajar, y sobre todo querer al Río Ebro. No sé si lo conseguiré, pero intentaré conseguir lo máximo para el centro y para Miranda, porque tener mejor formación beneficia a la ciudad.

¿En qué punto están las obras de ampliación?

En una fase inicial, pero avanzada. Se estaba dirigiendo desde la Dirección Provincial y pasó a nivel regional. Ahí se ha notado un cambio en cuanto a velocidad y ambición, porque antes estaba estancado con licitaciones que quedaron desiertas y ahora el nuevo diseño implica pasar de 900 metros cuadrados a 3.000 metros. Esperemos que en septiembre entre en la fase de redacción.

Es básico para el centro porque estamos ampliando, pero los espacios son reducidos. El objetivo es que sea el centro de referencia de FP, trayendo los grados del IES Fray Pedro. La obra es vital para desarrollar la familia de Informática, la de Mantenimiento Ferroviario u otras. Esto nos exige el nuevo espacio y, ahora que parece que vamos a tener amplitud, es mucho mejor porque permite optar a nuevas formaciones.

¿Se plantean crecer en algún área?

Vamos a ir paso a paso, pero sería importante el grado superior de Informática, porque es el camino natural y también por la necesidad del tejido productivo, las empresas nos están demandando esos perfiles y la FP debe estar cerca del mercado laboral. Que haya una demanda y no haya profesionales en el sector es una pena. Por otra parte, cuando nos traigan la formación del IES Fray Pedro, pueden venir otros estudios más del sector industrial. En Sanidad también hemos pensado traer alguno de Emergencias.Pero ahora debemos asentar lo que tenemos y dotarlo de buenas instalaciones.

Al final el centro es uno de los motores que facilita el desarrollo industrial de la ciudad...

Claro, es fundamental que la FP esté centrada en el mercado laboral. Y creo que Miranda, al ser una ciudad mediana o pequeña, nos favorece el tener un contacto directo con las empresas.Interesa tener esa colaboración mutua. Aquí estamos para formar a futuros profesionales que pueda absorberlos el propio mercado local. De hecho, tenemos un alto porcentaje de inserción laboral.