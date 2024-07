Los 44 menores migrantes llegarán a CyL «la próxima semana»

Los 44 menores migrantes que le toca acoger a Castilla y León llegarán a la Comunidad «a partir de la semana que viene». Así lo confirmó este jueves la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que recordó que este medio centenar de niños y niñas son los que le corresponden a Castilla y León por los ejercicios 2023 y 2024 en base al acuerdo suscrito hace tres años. «Seguimos defendiendo la solidaridad interterritorial», significó Blanco durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que desgranó que de los 44 menores que recibirá Castilla y León, 21 corresponden a los de este año, y otros 23 a los del ejercicio anterior. Un reparto que fue el detonante de la salida de Vox de todos los gobiernos autonómicos de los que formaba parte, incluido el autonómico.

Preguntada por el destino final, ya dentro de la Comunidad, de estos 44 menores migrantes, la nueva número dos del Gobierno de Castilla y León no se aventuró a detallarlo, y se limitó a explicar que «se incorporarán a las provincias en función de la disponibilidad de plazas que vaya surgiendo». No obstante, aprovechó para denunciar que los recursos con los que cuenta la Junta en esta materia «ya están tensionados», pero aseguró que, «si es preciso, se incorporarán provisionalmente en plazas dentro del sistema de protección».

Blanco recordó que el sistema de Castilla y León apuesta por la «integración» de estos menores, por lo que se podrían alojar en pisos distribuidos por toda la Comunidad atendidos por entidades sociales que tienen experiencia. «Los menores migrantes que llegan a Castilla y León no lo hacen solo a través de Canarias o Ceuta, sino que también llegan de forma ordinaria e individual, así que el reparto de plazas ahora mismo no se puede cuantificar por provincias». Por último, explicó que la coincidencia temporal en la llegada de los migrantes del pasado año y de este se debe a que Canarias no remitió hasta este 4 de julio el convenio firmado para proceder al «traspaso de la tutela» de los menores a la Junta de Castilla y León.