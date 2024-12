Recuerda como si fuera ayer su primer día de clase. «Me sentía la madre de todos», comenta con una sonrisa Verónica Alonso dos años después de aquel momento en el que decidió dar un giro a su vida. Transcurrido este tiempo, deja notar en la conversación que fue una de las mejores decisiones y con la que, además, ha descubierto su verdadera vocación: la de cuidar al paciente no solo desde un punto de vista profesional sino también humano a través de la escucha y la atención, el detalle y la amabilidad.

Verónica tiene un doble protagonismo. Por un lado, el próximo viernes, 13 de diciembre, acudirá al Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid para recoger un premio por su brillante expediente académico tras conseguir graduarse en el colegio Círculo Católico con matrícula de honor. Se encuentra entre los mejores alumnos de Formación Profesional de Castilla y León, algo que no se esperaba pero que colma un orgullo fruto de la constancia y el esfuerzo del día a día.

Por otro, marcará una diferencia con la mayoría del resto de galardonados al no compartir el rango de edad habitual para estudiar un ciclo de grado medio. Y es esto último, sin desmerecer lo primero, lo hace que su historia tenga un valor añadido. Hace dos años, con 44, decidió retomar los estudios. Todo llegó cuando se vio en la calle después de dos décadas trabajando como auxiliar administrativo en una empresa. ¿Qué hago ahora? o ¿a dónde voy? se convirtieron en preguntas recurrentes al tiempo que cubría una baja laboral de 4 meses.

En esos pensamientos se coló uno que siempre había estado ahí, aunque un cierto rechazo a la sangre (se mareaba cada vez que veía una gota) le hacía desterrarlo. Hasta que cogió aire, se detuvo y lo miró de frente. «Siempre me ha atraído el mundo sanitario y pensé que no me iba a faltar trabajo», comenta, no sin antes mencionar a su marido y a su familia como esos motores que le impulsaron a tomar la decisión de matricularse en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

