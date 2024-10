‘El gran salto’ revive el éxito y el infierno de Gervasio Deffer

Óscar Casas revive «los éxitos y los infiernos» del gimnasta Gervasio Deferr en El gran salto, la nueva serie original de Atresplayer, que se estrenará el próximo 17 de noviembre. Una producción que, a través de cinco episodios, narra la vida del campeón olímpico.

Casas se mete en la piel del gimnasta en este relato que rememora desde los Juegos Olímpicos, Deferr ganó dos medallas olímpicas de oro en salto en Sídney 2000 y Atenas 2004, y una medalla de plata en suelo en Pekín 2008, hasta su peor etapa personal y vital en la que «le acompañaban los demonios de la autodestrucción», hasta acabar abandonando la competición.

Completan el reparto Olivia Baglivi, Pau Roca, Greta Fernández, Alfons Nieto, Joaquín Daniel, Carolina Román, Bea Segura, Beka Lemonjawa, Christian Checa, Fran Berenguer, Lucía Juárez, Carlus Fàbrega, Pep Ambròs, Nausicaa Bonnin, Carla Linares y Salim Daprincee, entre otros.

El gran salto es una serie creada por José Rodríguez, a partir de la biografía que el propio Deferr relata en su libro del mismo nombre. Los cinco episodios tendrán una duración de 50 minutos y su rodaje se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de Barcelona.

Los creadores explicaron que ha sido «un gran reto» contar la historia «íntima y personal» de «uno de los grandes deportistas de España», que era «una brutalidad» y destacaron la «generosidad y valentía» de Deferr al implicarse en el proyecto.

Roger Gual, director de la producción, remarcó que El gran salto «empezó siendo un encargo y acabó siendo una cosa personal, contado desde la pasión y de la entrega». Tras resaltar que Deferr «es un tipo que va de frente», ha asegurado que han tenido «mucho respeto por todo lo que vivió en su día, una historia de éxito y fracaso».

Por su parte, el propio Gervasio Deferr afirmó que han hecho un «trabajo espectacular» porque su historia «no era fácil contarla». «Jamas podría haber pensado que pudiera ser tan potente y tan real. Han podido captar la esencia de lo que yo necesitaba contar para seguir curándome, porque trabajo a día a día por seguir mejorando».

Asimismo, relató la complicidad que ha alcanzado en este proyecto con Óscar Casas, del que dijo que «me ha ganado para siempre, ha entrado en mi corazón de forma arrolladora y ahí se va a quedar». En su opinión, la serie «va a plasmar mejor mi historia de lo que la plasmó el libro» y se mostró «absolutamente satisfecho y orgulloso de lo que han hecho».

El exgimnasta precisó que la serie le ha dado la oportunidad de «mirarse en un espejo con 20 años de diferencia». «He visto 10 veces el primer episodio y todavía se me hace raro, cuando cierro los ojos y me escucho a mí, es una experiencia muy chula», apuntó, al tiempo que opinó que «habrá mucha gente que se sentirá identificada».

«Da igual lo alto que subas o lo bajo que caigas. Siempre hay una salida, yo me siento muy afortunado. He ganado y he tirado mucho dinero, pero voy aprendiendo a vivir y a llegar a ser un viejito feliz».