El sueño de María y Moncef cada vez está más cerca. La pareja ya ha comenzado todos los trámites para trasladarse desde Francia a Canicosa de la Sierra, donde ella tiene sus raíces, y pronto llegará también su rebaño de 90 cabras. Pretenden demostrar todo lo que han aprendido sobre la elaboración de quesos durante su estancia en el país galo y por ello han proyectado montar su propia quesería artesana en la localidad serrana. Eso sí, para poder recibir un impulso económico a la hora de arrancar con un negocio de tal magnitud han decidido lanzar un crowdfunding, con el que en apenas en unos días ya han logrado recaudar casi 2.000 euros.

En el año 2018 empezaron con sus primeras 15 cabras en los pirineos franceses y con el paso del tiempo han ido aumentando el rebaño, dejándolo en diversos terrenos agrícolas a la espera de encontrar un espacio más concreto. Finalmente, allí no resultó posible desarrollar el proyecto que planeaban debido al aumento de los precios y por la imposibilidad de encontrar tierras a la venta. «Yo soy de Canicosa y me vine a Francia hace 10 años a trabajar en el mundo del queso, en tiendas; me planté en París sin saber francés y eso fue difícil. Acabé trabajando para un señor que era mejor maestro quesero del país, Laurent Dubois, y aprendí muchísimo. Luego me quedé en los pirineos con gente que tenía cabras, vacas, ovejas... y aquí conocí a mi pareja, que estaba de pastor», relata María Madrigal Ureta, que avanza que tienen pensado llamar a la nueva empresa Quesos Ureta.

La emprendedora, de 30 años, expone que con la crisis del coronavirus «la cosa se puso muy complicada» para poder comprar algo en Francia debido a que se dispararon los precios tanto de las tierras como de las casas. «Con un proyecto tan pequeño como el nuestro se nos hacía complicado, así que en unas vacaciones que fui a Canicosa, que siempre suelo ir, pregunté por preguntar y un señor nos dijo que nos vendía una nave», explica. Les convenció la instalación para las cabras y vieron una oportunidad fantástica para desarrollar su idea. «Por lo visto, el hombre también era amigo de mi abuelo y estuvieron en Alemania muchos años juntos», comenta. Estos días ya se encuentra en el pueblo con su niño de 2 años, Yves, en busca de una casa para comprar y construir allí también la quesería.

Además, María considera que «tiene mucho más sentido» desarrollar el negocio en este pueblo burgalés debido a que su abuela también hacía cuajo y le encantaba elaborar quesos en casa (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este viernes o aquí)