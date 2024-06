EL Tizona planifica su futuro sin Horton ni Huguet

El Grupo Ureta Tizona no cuenta con Sergi Huguet ni con Demetric Horton de cara a la próxima temporada. Desde la dirección deportiva azulona ya se ha renovado a cuatro jugadores y los próximos objetivos son Joe Cremo, Gerard Jofresa y Abdou Thiam, por lo que ni el alero balear ni el escolta estaunidense parece que entren en los planes del equipo burgalés, que todavía no ha dado con el entrenador que sustituya a Diego Ocampo.

Sin embargo, llegue quien llegue a El Plantío, parece que no tendrá bajo sus órdenes a ninguno de estos dos jugadores. El primero de ellos, aunque jugó la segunda parte de la temporada en calidad de cedido por el Obradoiro, terminó su vinculación con el club gallego una vez finalizó la temporada. Fruto de ello, el Tizona contaba con una claúsula para hacerse con él en propiedad, pero su estado físico ha terminado por convencer al club de no hacer efectiva dicha opción.

Huguet tiene unos problemas en la cadera que podrían dejarle fuera varios meses e incluso cabe la posibilidad de que le hagan perderse la mayor parte del próximo curso. Este hecho, sumado a que su papel en el Tizona desde que llegó ha sido residual, decanta la balanza en su contra. Aunque se aprovechó de la lesión de David Böhm para tener minutos, en cuanto éste regresó, se vio fuera de la convocatoria de Ocampo.

El caso de Horton es diferente. El caché del escolta estadounidense es superior y, de hecho, llegó al Tizona justo antes del play off como sustituto improvisado de Cremo, que se había lesionado de gravedad. Sus números y su aportación no decepcionaron, pero tampoco estuvieron a la altura de lo que aportaba el de Nueva York, que era el líder del equipo. Algo lógico que no ha incluido tanto como su propio perfil, pues es un jugador que necesita mucho el balón para generar, lo que chocaba de frente con Ocampo y con la propia idiosincrasia del equipo.

De igual manera, Horton llegó a Burgos tras haber sido uno de los grandes responsables de la salvación del Oviedo, promediando 14.6 puntos, 4.0 rebotes y 3.4 asistencias. Por ello, su nombre se está asociando con equipos de la zona media-alta de la categoría.