La Junta critica que el Gobierno "no aporta" para acoger menas

La Junta de Castilla y León denunció hoy que el Gobierno de España "no está haciendo la aportación que le corresponde" para la acogida de menores migrantes en la Comunidad, y que es el Ejecutivo autonómico el que está "adelantando recursos económicos para esta finalidad".

Así lo afirmó hoy, en declaraciones recogidas por Ical, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde también clarificó que la mayor parte de los 21 menores que Castilla y León se comprometió a acoger ante la crisis migratoria en Canarias están ya en la Comunidad, y los que quedan llegarán "en los próximos días", si bien es algo que "no depende" de la Junta porque el retraso se debe a "la complejidad de la época veraniega".

En cualquier caso, Carriedo insistió en su crítica al Gobierno por no estar derivando "cantidad alguna" a la Junta de la comprometida en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud para la distribución por comunidades de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias.

Por ello, el portavoz de la Junta exigió al Ejecutivo nacional "que aporte los recursos prometidos" a Castilla y León para la acogida de estos menores y también que "ejerza sus competencias" en materia de migración con un mayor "control de fronteras, colaboración con la Unión Europea y con los países de origen".

Además, consideró "inexplicable" que con la situación actual ante un "problema serio", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ni siquiera prevea la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para tratar este asunto", por lo que insistió en la necesidad de esta convocatoria para abordar la crisis migratoria, la falta de profesionales sanitarios y el sistema de financiación autonómico.

Capacidad "casi saturada"

No obstante, en materia de migración, Carriedo reiteró la "mano tendida" de Castilla y León como "tierra de acogida" para, desde la "solidaridad entre comunidades", abordar la recepción de los menores migrantes no acompañados, donde la Junta está "cumpliendo los acuerdos que se vienen desarrollando desde 2021".

Esa acogida ha llevado al sistema de acogida de Castilla y León a "casi saturar la capacidad" que tiene de prestar el servicio "en condiciones de seguridad y eficacia para los menores", que en los centros de la Comunidad son "casi 200" y por lo que, desde la Junta, se pide al Gobierno que se aborde la situación "desde el diálogo, y no desde la imposición, en la Conferencia de Presidentes", así como en colaboración con la UE y los países de origen para "establecer algún mecanismo que resuelva un problema que no pasa solo por las comunidades", aunque estas lo abordan "con una eficacia que no tiene el Gobierno", según Carriedo.