Pablo Acha, Dani Arce y Eva Santidrián serán los tres representantes burgaleses en los Juegos Olímpicos de París, que comienzan esta semana. El especialista en tiro con arco ya está concentrado en la capital francesa, pero los dos atletas estuvieron ayer en un acto de despedida que tuvo lugar en el Teatro Principal, donde también participó Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos. Arce repite en el 3.000 obstáculos después de su presencia en Tokio y Santidrián se estrenará en la gran cita del deporte mundial con el relevo 4x400.

Arce llegó ayer por la tarde de Sierra Nevada, donde ha estado concentrado «como un monje» en altura tres semanas. Allí ha ultimado detalles de una preparación a conciencia. Cada competición, cada entrenamiento, cada carrera estaba enfocada a llegar lo mejor posible a París. «He hecho una preparación perfecta. Desde el 1 de enero llevo preparando esta competición con mimo. Todo ha ido muy bien y estoy confiado porque llego en muy buena forma, tengo la primera mejor marca europea del año y he podido disputar las Diamond League con los que voy a competir en París. Quedé cuarto y quinto, así que voy sin miedo a nadie y con todo por demostrar».

El foco mediático que genera este evento le pudo pasar factura en su debut, pero ahora es un corredor mucho más maduro: «Esos nervios y esa presión te pueden mermar de cara a dar tu mejor versión y ahora voy entero y con esas ganas de dar el 100%. No hay nada que me pueda desestabilizar. Ya son mis segundos Juegos y no solo voy a vivir la experiencia, sino a disfrutar y por qué no estar en la final y luchar por todo», comentó, ambicioso, el burgalés.

Arce será fiel a su filosofía y saldrá valiente tanto en la semifinal del 5 de agosto como en la hipotética final dos días más tarde: «Voy con toda la ilusión posible y el trabajo bien hecho. Hay que ir a tope, no hay que guardarse nada porque son los mejores del mundo. Hay que salir a arriesgar, a morder desde el primer metro de carrera, a ser competitivo».

Por su parte, Eva Santidrián formará parte del quinteto de atletas del relevo 4x400. Una de las cinco se quedará sin competir, pero la burgalesa tiene todas las papeletas para correr, pues formó parte del equipo que clasificó a la selección española para los Juegos Olímpicos de París: participó en el Mundial de Bahamas y también en el Europeo de Roma. Unas experiencias que se suman a la mochila de aprendizaje y que se complementan con las concentraciones. «Nos llevamos juntando desde diciembre. Estuvimos en Sudáfrica tres semanas, luego en Sant Cugat en enero, en Málaga en abril y otra vez en Sant Cugat», recordó Santidrián.

La ilusión marcará el camino a la velocista burgalesa, que debutará en unos Juegos Olímpicos y aseguró que tanto ella como sus compañeras llegan en el mejor momento de forma, de hecho hace unos meses batieron el récord de España. Aun así, allí se reúnen las mejores del planeta y el objetivo de las medallas es una quimera. «Estar en una final olímpica sería increíble. Será complicado pasar la semifinal, pero todas estamos en nuestro mejor momento y confiamos en poder hacerlo. Podemos aspirar a una final olímpica y un récord de España», señaló Santidrián, que viajará el día 5 y debutará el 9.

Ese día, el 9 de agosto, se cumplirá el sueño de Santidrián, quien como cualquier deportista aspiraba a estar entre las mejores del mundo: «No me lo planteaba de pequeña, pero a medida que vas creciendo y obteniendo mejores resultados sueñas con estar en los Juegos».

Videoconferencia. Pablo Acha, que participará en tiro con arco, debutará esta semana y ya está concentrado en París, pero participó en el acto a través de una videoconferencia. El burgalés va a disfrutar, pero no renuncia a nada y se atreve a soñar, por qué no, con el medallero.