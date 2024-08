Diego Rico ha salido este mediodía al paso del revuelo desatado en X (antes Twitter) a raíz de una publicación del perfil @jennga97 que deseaba el descenso de su equipo, el Getafe, a Segunda División. El futbolista burgalés ha publicado en su cuenta de Instagram un comunicado en el que lamenta que dichos mensajes "únicamente buscan dañar" su "imagen personal y profesional". Asimismo ha denunciado una "campaña de acoso" que lleva sufriendo "desde hace tiempo", algo que, explica, ya ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que se encuentra "investigando" los hechos, según indica.

Rico dice que la mencionada cuenta @jennga97 en X "es falsa" y que "no pertenece" a su ya "expareja" Jennifer Gallego, conocida por su participación en un programa de televisión. Dicho perfil había publicado la pasada medianoche lo siguiente: "Mi novio juega en el Getafe y creo que soy la única persona que quiere que el equipo donde juega su pareja descienda para poder irse de ahí. La afición del Getafe me acosa, me hinsulta, me amenaza. Son la mayor escoria del planeta".

Además del polémico comentario, que ya acumulaba medio millar de visualizaciones esta mañana y cientos de reacciones, en las últimas horas también se ha difundido un mensaje -supuestamente enviado desde la cuenta personal de Diego Rico- en términos violentos. Al respecto, el futbolista burgalés dice que "se han manipulado las imágenes" y que "no soy yo quien publica esos mensajes".

Asimismo, Diego Rico avanza que llevará a cabo "todas las acciones legales" que estén a su alcance para defender su "derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

A continuación, el comunicado completo publicado este jueves por Diego Rico en su perfil de Instagram (@diegorico26):

En el día de hoy se han venido publicando distintos mensajes en la cuenta de twiter @jennga97 que, únicamente, buscan dañar mi imagen personal y profesional. Quisiera dejar claro lo siguiente:

Esa cuenta es falsa y no pertenece a mi expareja.

Ya se puso en su día en conocimiento de la policía y de su unidad de delitos informáticos, encontrándose bajo investigación.

Adicionalmente, se han manipulado imágenes intentado hacer creer a las personas que he escrito mensajes vía mi cuenta de @diegorico26. Una vez más, quiero reiterar que no soy yo quien publica esos mensajes, que me encuentro desde hace tiempo en una campaña de acoso y que todo ello ha sido puesto en conocimiento de la policía la cual se encuentra, como he dicho, investigando dichas actividades.

Llevaré a cabo todas las acciones legales que estén a mi alcance para defender mi derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Cualesquiera otras publicaciones que aparezcan en este sentido, ruego que la gente las rechace y no les de veracidad y difusión ya que son y serán completamente falsas.