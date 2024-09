El arte que cobija el otoño

El otoño vuelve por septiembre, una estación que pinta los paisajes de tonos rojizos y ocres, sirviendo de marco incomparable para trazar ideas o pensamientos sobre un lienzo. Cuadros que algún día podrían colgar de las paredes de los museos españoles que, a partir de este mes, verán cómo diferentes formas de hacer arte coparán sus estancias ante la mirada de miles de visitantes aletargados por el verano. Las opciones serán muy variadas: Rubens a través de su taller de pintura, el expresionismo de Gabriele Münter, la fotografía de Henri Cartier-Bresson o un siglo del desnudo en las láminas son algunas de las propuestas que las pinacotecas nacionales tienen programadas para esta época del año.

Comenzando por la, quizás, galería más famosa de España, el Museo del Prado, El taller de Rubens es el título que tendrá la muestra que se inaugurará el 15 de octubre sobre el pintor flamenco, uno de los más exitosos de Europa durante la primera mitad del siglo XVII y uno de los más productivos.

En la exposición se profundizará en cómo realizaba su minuciosa labor, donde pintaba con caballetes, lienzos, pinturas, pinceles, brochas, paletas y otros objetos, además de exhibir una veintena de pinturas, dibujos y grabados.

El Centro de Arte Reina Sofía dedicará una retrospectiva a la pintora Soledad Sevilla - Foto: paracurrarenelmuseoLa pinacoteca madrileña también dedicará una exposición a la escultura. Darse la mano. Escultura y color en el Siglo de Oro llega el 19 de noviembre para ilustrar la búsqueda de realismo en el arte español del Renacimiento y el Barroco con más de 100 obras, lienzos, estampas y esculturas.

También explorará la relación de Sigmar Polke, el artista alemán considerado como uno de los pintores más influyentes de la posguerra, junto a Goya.

En cuanto al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el próximo 12 de noviembre llega la exposición Gabriele Münter. La gran pintora expresionista en la que, a través de más de un centenar de cuadros, dibujos, grabados y fotografías, descubre a una artista que se rebeló contra las limitaciones a las mujeres de su época y que se convirtió en una figura sobresaliente de este género en la Alemania de comienzos del siglo XX.

La Fundación Miró ofrecerá una aproximación a Cartier-BressonAdemás acogerá la primera exposición individual de la francesa Tabita Rezaire en España, en la que reúne las instalaciones Des/Astres y Omi: Yemoja Temple, en las que esta autora multidisciplinar y activista explora las intersecciones entre tecnología, espiritualidad y decolonización con vídeos, espacios inmersivos y performance.

Asimismo, el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid dedicará una retrospectiva a la pintora valenciana Soledad Sevilla y a su lenguaje basado en la pureza de la línea y el color y en la construcción de formas a partir de módulos geométricos.

Por su parte, el centro KBr de la Fundación Mapfre, en Barcelona, arranca su temporada en octubre con Watch!, Watch!, Watch!, presentación realizada en colaboración con el Bucerius Kunstforum de Hamburgo, que propone a través de 240 copias originales y publicaciones en revistas y libros una aproximación a Cartier-Bresson, cofundador de la legendaria agencia fotográfica Magnum junto a Robert Capa, George Rodger o David Chim Seymour.

‘Darse la mano. Escultura y color en el Siglo de Oro’ también podrá disfrutarse en el Prado.Ese mismo mes se inaugurará en la Fundación Miró la muestra MiróMatisse: más allá de las imágenes, que mostrará las relaciones profundas, duraderas y constructivas entre ambos pintores, sus concepciones del arte y sus obras.

En Bilbao, la sueca Hilma af Klint (1862–1944) es la protagonista de la exposición que llega este otoño al Guggenheim, una artista que no exhibió en vida sus obras convencida de que el mundo no estaba listo para verlas.

100 años de revisión

En el Museo Carmen Thyssen de Málaga llega Desnudos. Cuerpos normativos e insurrectos en el arte español, una exposición donde se mostrarán obras de Joaquín Sorolla, Mariano Fortuny, Teresa Condeminas, Maruja Mallo, Pablo Picasso, Julio González, Salvador Dalí, Joan Miró, Eduardo Chillida, Antonio Saura o Menchu Gal, entre otros muchos. Casi 90 pinturas de esta muestra que repasa más de un siglo de desnudos muy diversos en el arte español.

A esta galería llegará también en octubre una revisión sobre la vida de la fotógrafa estadounidense Imogen Cunningham (1883-1976), pionera de la mirada femenina sobre el cuerpo desnudo, apasionada de la botánica, retratista y cronista de la vida callejera americana.

En el Picasso de Málaga tendrá lugar ‘More Sweetly Play the Dance, del surafricano William Kentridge. Por último, en el Museo Picasso de la ciudad malagueña tendrá lugar en noviembre la exposición del artista surafricano William Kentridge More Sweetly Play the Dance (Tocad más dulcemente la danza), una instalación videográfica de casi 40 metros de longitud por la que desfila una procesión infinita de personas en movimiento.

