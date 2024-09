Las Cortes piden por unanimidad un plan de salud mental

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad del pleno una moción del Grupo Socialista que insta a la Junta a aprobar un plan específico de acción en Salud Mental y Bienestar Emocional de los jóvenes y adolescentes, como "epicentro" de las políticas públicas y enmarcadas dentro de un enfoque transversal.

El socialista Rubén Illera presentó la iniciativa, fruto de una interpelación anterior, que acusa a la Junta de desatender a la juventud con políticas "erráticas". Toda la oposición respaldó el texto, también lo hizo con reproches Vox, pese a que había planteado una enmienda que no fue aceptada por el PSOE, y el PP que recordó el compromiso del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de aprobar una nueva estrategia de salud mental.

El proponente socialista expuso la situación de los jóvenes de la Comunidad con datos sobre emancipación, al tiempo que censuró la gestión del PP, ya que ley de juventud se ha quedado "obsoleta" al tener más de 22 años. Por ello, Rubén Illera pidió ir más allá con un plan específico de salud mental porque consideró se debe "revolucionar" la Atención Primaria con una detección "precoz" que permita prevenir conductas suicidas, con más psicólogos en los centros de salud. De esta forma se dirigió a todos los parlamentarios par que con su voto ayuden a "salvar vidas".

"Sin salud mental, no hay salud", dijo la parlamentaria 'popular' Noemí Rojo Sahagún, quien acusó al PSOE de intentar "atacar" a la Junta y al PP, al no ser "capaz de mirar más allá". "No ha entendido absolutamente nada", insistió para defender un abordaje y enfoque nacional y añadió que el Plan que piden los socialistas ya se encuentra integrado en la próxima estrategia de la Comunidad por lo que les invitó a reclamar financiación al Gobierno, según informa Ical.

Por su parte, el procurador de Vox Miguel Suárez Arca acusó a los socialistas de utilizar la moción para "atizar" al PP y planteó una enmienda de dos puntos, ya propuesta en el pasado ante otra iniciativa del PSOE. En su opinión, se transmite que "la felicidad es la ausencia de sufrimiento", pero a su juicio "la vida sin sufrimiento no es vida". "Estamos gobernados por coyotes que persiguen a su propia inteligencia, pera ella corren más que ellos", dijo tras aludir a la serie de dibujos 'El Coyote y el Correcaminos'.

La parlamentaria de UPL-Soria Ya Alicia Gallego pidió abordar la salud mental desde las distintas etapas de la vida, pero lamentó que haya financiación "adecuada" en los presupuestos para atender a los jóvenes, ante la "grave lacra" de los suicidios. Además, consideró necesario contar con un plan nuevo como el que cuentan otras autonomías, porque insistió la Junta no ha cumplido las medidas anunciadas hace un año.

En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández consideró "absolutamente urgente" abordar esta cuestión porque señaló que Castilla y León "no es comunidad para nadie, pero especialmente para los jóvenes", ante la "desidia" de la Junta. "No hay psicólogos en la Atención Primaria", sentenció.

Finalmente, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, coincidió en que es un tema de "vital importancia" ante el deterioro de la salud mental en los últimos años, tras el impacto de la covid. Ante unos datos "preocupantes", consideró que no se pueden dar por "satisfechos" y planteó un enfoque transversal y adaptado a cada zona de la Comunidad.