¿Cómo prevenir los labios cortados durante el verano?

Aunque muchas veces son los grandes olvidados, los labios, al igual que nuestra cara y cuerpo, necesitan protección con la subida de las temperaturas, el impacto directo del sol, el calor y otros agentes externos podrían cortarlos o resecarlos, por lo que tenerlos hidratados es primordial. Además de las causas, conviene saber cómo prevenirlo y qué bálsamos o protectores labiales son los más indicados, a ser posible con factor de protección solar.

Ya sea en la playa si todavía estamos de vacaciones, o en la ciudad si ya nos ha tocado volver al trabajo, nuestros labios sufren el intenso calor y el sol quizás en mayor medida que otras zonas del cuerpo o el rostro, pues se trata de una piel más fina y diferente sin rastro de melanina y con pocas glándulas sebáceas, por tanto, con menos lípidos para protegerlos. Eso lo notamos porque hay una rápida ausencia de agua, a lo que tampoco ayuda el aire acondicionado en casas u oficinas.

Para atajar el problema, es importante una dieta rica en micronutrientes y vitaminas y usar cosméticos que, específicamente, estén formulados para el área de los labios: "Un buen bálsamo hidratante con protección solar usado a diario en combinación con altas dosis de agua, son la solución perfecta" aconseja Filip Van, CEO fundador de la firma cosmética natural Di Oleo.

Otras soluciones están en el uso de un humidificador en casa y como rutina semanal, exfoliar bien los labios para eliminar esos pequeños trozos de piel levantada.

En cuánto al uso de labiales o bálsamos, asegurarnos de que tengan factor de protección solar y aplicarlo una o dos veces al día según sea su estado. Una vez tengamos el cosmético en nuestros labios, debemos evitar actos reflejos como morderlos o humedecerlos con la lengua, acciones que no son inocuas pues producen más deshidratación.

Y si tenemos los labios excesivamente secos y cortados tenemos que evitar comer o beber al poco tiempo de aplicar el bálsamo o protector labial, y evitar que se mezcle con la pasta de dientes cuando vayamos a cepillarnos. Y también intentar retirar los pellejos con nuestros dedos, lo que podría infectar la zona o causar más irritación, no permitiendo que se curen.

En cuanto a la cosmética labial, contra el calor y la sequedad quizás no basta con la típica barra de cacao de toda la vida, por lo que no pierdas la oportunidad de hacerte con un buen protector labial con un factor solar que no baje de 15, o que contenga vitamina E, por ser un gran antioxidante e hidratante.