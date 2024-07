El PSOE reprocha "los incumplimientos" de Suárez-Quiñones

Los grupos Socialista y Mixto reprocharon hoy al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, los "incumplimientos" de su departamento, y le afearon principalmente la "nula" política en materia demográfica. "En una comparecencia de 46 folios, solo uno y medio para el principal problema de Castilla y León", sentenció el procurador socialista José Luis Vázquez; mientras que el ex de Ciudadanos, Francisco Igea, criticó que la Junta "anuncia para cada enero" la "prometida" ley de dinamización demográfica.

Vázquez, que empezó su discurso con un 'Bonjour a tous' por el resultado de las legislativas francesas, ironizó "qué vaya dos años ha llevado esta Consejería y qué mal para la Comunidad". "Sus incumplimientos de leyes y sentencias han bendecido el negacionismo de la ultraderecha del cambio climático. Este fanatismo no está de moda", apuntó el procurador socialista, quien aseguró que "tendría que haber defendido a Castilla y León del cambio climático, favorecer el acceso a la vivienda y la creación de empleo sostenible, competencias de la Junta" que, prosiguió, "ha contado en cinco años con más de 16.000 millones de euros que los siete años del PP de Rajoy".

Sobre la política forestal, achacó a la "negligente gestión el agravamiento de los incendios" y pidió una operativo "público". También recordó que la Junta "tiene contabilizada más del 60 por ciento de aguas subterráneas como contaminado".

Vázquez explicó que los propios funcionarios ambientales de la Junta "requieren que se aumente el personal para cumplir la ley" y recordó que el Consejo de Cuentas "ha reprochado a la Consejería la irrelevancia de la estrategia de cambio climático". También acusó a la Junta de "modificar la ley de ruido a escondidas de los ayuntamientos"; y de no contar con "políticas de vivienda propia".

Por su parte, Igea ironizó que "mañana acaban las comparecencias con la traca final", en referencia al vicepresidente, Juan García-Gallardo, y el "anuncio de fin de Gobierno". Sobre la comparecencia, señaló que es "difícil aunar tantos fracasos en una sola consejería" y que es la legislatura "más catastrófica de los últimos lustros y décadas, no solo por la magnitud de la destrucción forestal, sino por las aguas, los acuíferos, la política contra la contaminación ambiental, ruido, reciclaje, etc, y no hay ningún aspecto de políticas medioambientales que no pueda destacar porque no sea un fracaso".

Sobre vivienda, Igea consideró que Suárez-Quiñones "ha intentando enmascarar con atropelladas cifras que estamos muy lejos de las políticas de vivienda de Europa, que no llega al uno por ciento de vivienda de alquiler público, cuando otros países están por encima del diez por ciento". "Son cifras misérrimas. Llevamos años sin construir vivienda pública en la Comunidad y hoy se presenta un intento de disimular un fracaso", expuso. Igea profundizó que el consejero "ha llegado a decir que hay que tomar esto en serio en Europa" y urgió la creación de una vicepresidencia en la Comisión, sobre lo que el procurador ironizó que "ya existe" y que incluso en la anterior legislatura visitó Castilla y León, según recoge Ical.

Por su parte, la procuradora Vanessa García, del Grupo UPL-Soria Ya, centró su intervención en "lo que la Consejería ha dejado de hacer en la provincia de Soria". Así, denunció la "contaminación hídrica en Ágreda y Ólvega" y urgió la "modernización de las infraestructuras para garantizar la depuración de aguas".

También lanzó una petición en materia de polígonos industriales, con una propuesta para un "polo" en el Moncayo, que recordó que en otras ocasiones "fue rechazada por PP y Vox". García solicitó una "avioneta" para la extinción de incendios en El Amogable, para la que la inversión de la Junta "sería menor en medios aéreos que la restauración de la superficie calcinada". "Se lo piden los profesionales sorianos", trasladó.

"Valoración positiva"

José Antonio Palomo, de Vox, realizó una "valoración positiva" del balance de la Consejería "porque se cumplen los compromisos adquiridos marcados en el acuerdo con el PP", como ocurre con la prevención y extinción de incendios, "con uno de los operativos más importante de España, duplicando el presupuesto", si bien matizó que su grupo parlamentario "no se relaja".

Otro de los compromisos, prosiguió, es "dotar de un suministro de cantidad y calidad de agua suficiente para los 2.248 municipios"; y sobre vivienda, destacó el "ascenso continuo en el presupuesto", y que permite al Gobierno de coalición "cumplir con las ayudas al alquiler".

Palomo sí mostró su preocupación por los macroparques eólicos y solares, para lo que apeló que "se deben proteger las zonas que históricamente han sido agrícolas y ganaderas". "Creemos que se deben limitar sus instalaciones. El oasis de nuestra región protege a los castellanos y leoneses", remachó.

Por último, Mércedes Cófreces, del PP, también mostró su "satisfacción" porque las actuaciones "ponen de relevancia el cumplimiento de unos objetivos que se marcaron al inicio de legislatura y que están colgados en la web de la Junta". "Este trabajo responde a la palabra dada por este grupo parlamentario", dijo, y resumió en cuatro aspectos esta política: "Esfuerzo importante para la vivienda y del parque público; el ciclo del agua y abastecimientos colectivos para dar soluciones a problemas y depuración de aguas residuales; el avance de la Comunidad hacia la neutralidad climática y descarbonización, con el impulso de las redes de calor; y el operativo de incendios, que cumple el compromiso con los trabajadores y con los 126 millones de euros para final de legislatura".

Además, animó al consejero a defender el reto demográfico en Bruselas, con una "organización que defienda más a Castilla y León y con una estructura económica con programas más adecuados a lo que la Comunidad necesita, más transversal".