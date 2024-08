No es la primera vez que participa en Míster España, pero en esta ocasión lo hará representando a Burgos. El arandino Diego Quiza, de 26 años, es entrenador personal y nutricionista y va a participar en el certamen internacional de belleza más importante de España, que se va a celebrar del 5 al 12 de septiembre en Tenerife. «Llevo desde los 18 años en el mundo del modelaje, en televisiones nacionales y como representante de algunas marcas, y este es un paso más en esta carrera», explica Quiza, que no se considera alguien especial. «En el proceso de selección en Burgos me clasifiqué y gané, pero no hace falta nada especial, les gustó mi forma de ser y de pensar, además de cómo me desenvolví en la pasarela y posando», quita importancia a esta elección como Míster Burgos.

Ahora, en la fase nacional, se tendrá que enfrentar a otros 52 candidatos. «Aquí no gana ni el más guapo ni el más fuerte, se fijan en todo en general, en cómo es la persona, en el conjunto», comenta Quiza, que tendrá que enfrentarse a siete pruebas, tanto físicas como de pasarela, una de ellas con traje regional para la que él ha elegido el de la peña Tierra Aranda «porque dice mucho de nosotros, gente trabajadora, que lucha por su pan».

En la puntuación final también se tendrá en cuenta las interacciones en redes sociales, por lo que espera «contar con toda la gente de Aranda y de la provincia de Burgos para conseguir el mayor número de 'me gusta' en mi publicación», pide la colaboración de los ribereños y burgaleses para lograr algo que, para él, es «una oportunidad para seguir creciendo como persona pero sobre todo contribuir a construir un mundo más solidario».