Jon Pérez Bolo, entrenador del Burgos CF, estuvo bastante serio ayer en la rueda de prensa posterior al empate de su equipo ante el Córdoba. El técnico vasco lamentó que los suyos dejaran escapar dos puntos en el descuento, aunque también puso en valor el trabajo y la reacción tras el primer tanto local.

«Hemos hecho un buen partido y en la primera parte hemos tenido tres o cuatro ocasiones para hacer gol. El Córdoba también ha tenido una muy clara y Cantero ha hecho un paradón. En la segunda, ocurrió la jugada desgraciada y el equipo, en vez de venirse abajo, se ha venido arriba y ha ido a por el empate. Ha conseguido con paciencia el segundo, nos hemos puesto por delante y, cuando no estaba pasando nada, teníamos el control del partido, nos volvemos a confundir. Si te confundes en esta categoría, te castigan», analizó Bolo.

«Le das al rival la posibilidad de sacar un buen centro y luego hace el remate que ha hecho, pues te vas con cara tonto y pierdes dos puntos. Tenemos que ser mucho más fuertes en determinadas zonas del campo. El primer gol es un error que pasa y el segundo también es un error en la elaboración de la jugada del Córdoba. Me voy triste, pero muy orgulloso porque creo que el equipo ha hecho un buen partido», continuó.

Por último, Bolo se refirió al plan de partido y comentó que estaba saliendo según lo previsto: «Se ganan los partidos por hacer goles y las oportunidades más claras las hemos tenido nosotros. Da igual si tienes el 70% de posesión si no generas ocasiones. «l plan de partido nos estaba saliendo muy bien porque un equipo que arriesga tanto deja sus espaldas descubiertas. Luego, al final, hemos tenido el balón, no hemos atacado y en una acción que no defendemos bien nos vamos con un solo punto. Estoy contento por puntuar y por cómo ha dado la vuelta al partido el equipo y triste por la última jugada».