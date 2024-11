El lobo se ha asentado en el entorno de Quintanaloma, pueblo enmarcado en el Valle de Sedano, y así lo demuestra que durante la última semana han tenido hasta cinco ataques en una explotación de vacas en extensivo. Alberto Almeida, responsable de esta ganadería, ya contaba en septiembre a este periódico que estaban desesperados porque habían sufrido más de una treintena de embestidas desde abril y ahora el cánido se ha vuelto a adentrar en la zona acotada para los terneros en busca de comida.

Estos cinco terneros que han muerto, más otro que aún no han localizado, tienen unos ocho meses y pesan alrededor de 250 kilos. «Como son grandes no se dejan coger por el cuello y van por la parte trasera; hasta el guarda se extraña de que no hayan ido a por animales más pequeños», comenta, mientras expone que en esta parcela donde se han registrado las acometidas hay unas 70 cabezas que se quieren dejar para reposición.

«Si fuesen para vender ya las habíamos vendido en septiembre y te quitas el problema, pero al final nosotros tenemos que mantener ese número y queremos que estas sean madres; el ganado no cae del cielo y hay que criarlo», argumenta. Habían tenido dos meses de tranquilidad, aunque reconoce que en este tiempo algunas terneras «han estado en casa cerradas y a los pequeños no les entran porque las vacas les defienden».

Uno de los problemas añadidos con los que se encuentran es que los buitres acuden de inmediato a comerse los restos y por ello los dueños de esta explotación recorren toda la zona a primera hora de la mañana para comprobar si han tenido algún ataque para poder informar posteriormente a la Junta de Castilla y León.

