Tellado: "Al frente de España no hay nadie al timón"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha defendido este sábado que si España "va bien es porque las comunidades autónomas blindan el funcionamiento de los servicios públicos" y no por la acción del Gobierno central. "Al frente de España no hay nadie al timón", ha criticado.

Tellado considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), "vive en un universo paralelo en el que solo quiere hablar con los que le han prestado los votos" para ser presidente, y también que fue "obligado" a la Conferencia de Presidentes, después de que los dirigentes autonómicos acudieran a los tribunales para su convocatoria.

"No quiere verse las caras con los presidentes autonómicos porque poco tiene que hablar con ellos, porque si habla con los presidentes autonómicos se verá obligado a hablar de los problemas reales de la España real", ha dicho Tellado, que se ha expresado así en la comida navideña del PP de Cantabria, comunidad autónoma que ayer albergó la cumbre autonómica.

El portavoz popular ha censurado que mientras se celebraba la Conferencia de Presidentes, Pedro Sánchez "había enviado a Suiza" al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a hablar de "lo que le interesa a muy pocos, a los independentistas, para tratar de conseguir ganar tiempo en el Palacio de la Moncloa".

El popular ha opinado que el presidente "no gobierna", "no legisla" y "no deja legislar a mayorías parlamentarias distintas". "Tenemos un Gobierno en España que no gobierna, en una debilidad parlamentaria absoluta que le lleva a una parálisis que nunca habíamos visto en nuestro país, y tocado y hundido por la corrupción", ha subrayado.

En su opinión, "si uno mira al Gobierno de Pedro Sánchez, solo ve corrupción por todas las esquinas": "En su partido, en su Gobierno y en su entorno personal y familiar".

Frente a esa situación, ha asegurado Tellado, "lo único que hace Pedro Sánchez es atacar a todo el mundo". "Lo único que le interesa es seguir en el poder y a nosotros lo único que nos interesa es darle a España un Gobierno honesto, honrado y que gobierne", ha recalcado.

"Y esos son nuestros deseos para el año 2025: que la España que funciona tenga a su lado a un Gobierno en España que también funcione y que trabaje mano a mano con el resto de administraciones públicas", ha apostillado.